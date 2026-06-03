Decomisan 241 paquetes de supuesta marihuana ocultos en vehículo en Lempira

Lempira, Honduras.-Un cargamento de 241 paquetes de supuesta marihuana fue decomisado por agentes antidrogas durante un operativo realizado en el departamento de Lempira, donde además fueron detenidas cuatro personas sospechosas de participar en el transporte de la droga.

La operación se llevó a cabo en la carretera que conecta los municipios de La Unión, Lempira, y San Nicolás, Santa Bárbara, luego de que equipos policiales dieran seguimiento a un vehículo tipo pick-up que presuntamente era utilizado para movilizar sustancias ilícitas.

Durante la inspección del automotor, los agentes localizaron varios compartimientos ocultos construidos de forma artesanal. En estos espacios encontraron una primera cantidad de paquetes con supuesta marihuana, mientras que una revisión posterior permitió descubrir más droga escondida dentro de una de las llantas del vehículo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el decomiso total asciende a 106 paquetes dobles y 29 sencillos, equivalentes a 241 paquetes de la supuesta droga.