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Decomisan 241 paquetes de supuesta marihuana ocultos en vehículo en Lempira

De acuerdo con el reporte preliminar, el decomiso total asciende a 106 paquetes dobles y 29 sencillos, equivalentes a 241 paquetes de la supuesta droga

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 20:47
Decomisan 241 paquetes de supuesta marihuana ocultos en vehículo en Lempira

La droga estaba escondida en la parte de abajo de una pick-up.

 Foto: Cortesía

Lempira, Honduras.-Un cargamento de 241 paquetes de supuesta marihuana fue decomisado por agentes antidrogas durante un operativo realizado en el departamento de Lempira, donde además fueron detenidas cuatro personas sospechosas de participar en el transporte de la droga.

La operación se llevó a cabo en la carretera que conecta los municipios de La Unión, Lempira, y San Nicolás, Santa Bárbara, luego de que equipos policiales dieran seguimiento a un vehículo tipo pick-up que presuntamente era utilizado para movilizar sustancias ilícitas.

Durante la inspección del automotor, los agentes localizaron varios compartimientos ocultos construidos de forma artesanal. En estos espacios encontraron una primera cantidad de paquetes con supuesta marihuana, mientras que una revisión posterior permitió descubrir más droga escondida dentro de una de las llantas del vehículo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el decomiso total asciende a 106 paquetes dobles y 29 sencillos, equivalentes a 241 paquetes de la supuesta droga.

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Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar el proceso judicial por el presunto delito de tráfico de drogas agravado.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con el objetivo de determinar el origen, destino y posibles responsables vinculados al cargamento decomisado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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