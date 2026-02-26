Cuatro heridos deja ataque armado en colonia Miramar de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Cuatro personas resultaron heridas de bala la noche de este miércoles 25 de febrero, luego de registrarse un ataque armado en la colonia Miramar, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento ocurrió en el momento en que se produjo un corte de energía eléctrica en la zona. Según los primeros informes, fue justo durante la interrupción del servicio cuando un individuo abrió fuego contra las víctimas, generando pánico entre los vecinos del sector.