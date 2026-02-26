  1. Inicio
Cuatro heridos deja ataque armado en colonia Miramar de La Ceiba

En la zona se registró una interrupción de la electricidad y fue en ese momento que se abrió fuego contra las personas, quienes fueron llevados a un centro asistencial

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 06:22
La Policía Nacional de Honduras llegó a la escena e inició las investigaciones del caso.

 Foto: Cortesía.

La Ceiba, Honduras.- Cuatro personas resultaron heridas de bala la noche de este miércoles 25 de febrero, luego de registrarse un ataque armado en la colonia Miramar, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento ocurrió en el momento en que se produjo un corte de energía eléctrica en la zona. Según los primeros informes, fue justo durante la interrupción del servicio cuando un individuo abrió fuego contra las víctimas, generando pánico entre los vecinos del sector.

Tras el ataque, las cuatro personas heridas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial de la ciudad, donde recibieron atención médica especializada. Hasta el cierre de esta nota, se desconoce su estado de salud.

Elementos policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes, con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer las circunstancias en que se produjo el atentado.

