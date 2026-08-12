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Consternación en Comayagua por la violenta muerte del dirigente político Rony Escobar

Consternación y pesar deja el asesinato de Rony Escobar, reconocido dirigente del Partido Nacional, ocurrido la noche del martes 11 de agosto en Comayagua

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 08:43
Consternación en Comayagua por la violenta muerte del dirigente político Rony Escobar

El cuerpo sin vida de Rony Escobar fue encontrado por la persona con quien compartía su vivienda en la colonia Villas Universitarias.

 Foto: Cortesía redes sociales

Comayagua, Honduras.- Consternación y pesar embargan a la comunidad política de Comayagua tras la violenta muerte de Rony Escobar, reconocido dirigente del Partido Nacional en la zona central del país, quien fue asesinado la noche del martes 11 de agosto en la colonia Villas Universitarias.

Según el estremecedor relato de una persona con quien compartía su vivienda, el hallazgo ocurrió cuando esta regresaba de cumplir con sus labores cotidianas.

Dicho testigo sostiene que, al aproximarse a la entrada del inmueble, observó varias manchas de sangre esparcidas en la puerta principal.

Posteriormente, al ingresar a la vivienda, halló el cuerpo sin vida de Escobar en el suelo, reforzando la hipótesis de que la víctima, tras ser atacado afuera de su hogar, habría ingresado con el objetivo de ponerse a salvo.

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¿Quién era Rony Escobar?

Escobar construyó una trayectoria de varios años en el servicio público y fue dirigente del Partido Nacional en esa región; mientras varios pobladores, entre ellos vecinos y compañeros de trabajo lamentaron lo ocurrido y exigieron justicia.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre las causas de muerte ni las circunstancias en las que el dirigente político habría perdido la vida.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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