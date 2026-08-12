Consternación en Comayagua por la violenta muerte del dirigente político Rony Escobar

Comayagua, Honduras.- Consternación y pesar embargan a la comunidad política de Comayagua tras la violenta muerte de Rony Escobar, reconocido dirigente del Partido Nacional en la zona central del país, quien fue asesinado la noche del martes 11 de agosto en la colonia Villas Universitarias.

Según el estremecedor relato de una persona con quien compartía su vivienda, el hallazgo ocurrió cuando esta regresaba de cumplir con sus labores cotidianas.

Dicho testigo sostiene que, al aproximarse a la entrada del inmueble, observó varias manchas de sangre esparcidas en la puerta principal.

Posteriormente, al ingresar a la vivienda, halló el cuerpo sin vida de Escobar en el suelo, reforzando la hipótesis de que la víctima, tras ser atacado afuera de su hogar, habría ingresado con el objetivo de ponerse a salvo.