Conductor de Uber raptado días atrás aparece muerto en basurero de El Picachito

Tegucigalpa, Honduras.- El cadáver de un joven conductor de la plataforma Uber que había sido raptado días atrás, fue encontrado este martes en un basurero de la colonia El Picachito, capital de Honduras.

La víctima fue identificada como Gerson Giovanni Ramos Torres, de 34 años, quien según testimonios se encontraba desaparecido desde hace varios días tras ser raptado por desconocidos.

El hallazgo se produjo en un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad, de difícil acceso, por lo que los Bomberos tuvieron que descender con lazos para recuperar el cuerpo y entregarlo a Medicina Forense.