Conductor de Uber raptado días atrás aparece muerto en basurero de El Picachito

Socorristas descendieron unos 40 metros para recuperar el cadáver, que fue trasladado a Medicina Forense. La víctima estaba desaparecida desde días atrás

  • 19 de agosto de 2025 a las 15:45

Tegucigalpa, Honduras.- El cadáver de un joven conductor de la plataforma Uber que había sido raptado días atrás, fue encontrado este martes en un basurero de la colonia El Picachito, capital de Honduras.

La víctima fue identificada como Gerson Giovanni Ramos Torres, de 34 años, quien según testimonios se encontraba desaparecido desde hace varios días tras ser raptado por desconocidos.

El hallazgo se produjo en un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad, de difícil acceso, por lo que los Bomberos tuvieron que descender con lazos para recuperar el cuerpo y entregarlo a Medicina Forense.

Capturan a falso quiropráctico acusado de abusar a sus clientas en SPS

El cuerpo habría sido lanzado desde la parte alta por los criminales que le quitaron la vida al joven.

Las autoridades competentes se encuentran investigando el caso y aún no se han brindado mayores detalles sobre los responsables del rapto y posterior asesinato del joven conductor.

