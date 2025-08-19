Capturan a falso quiropráctico acusado de abusar a sus clientas en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Emilio René Godoy Cribas fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial de la Mujer, por presunto abuso sexual a varias clientas y ejercicio ilegal de una profesión.

Godoy Cribas se hacía pasar como quiropráctico sin contar con licencia del Colegio Médico de Honduras y había instalado el Centro de Masajes Godoy Cribas en el barrio Barandilla de San Pedro Sula. La mayoría de sus clientas eran mujeres que acudían al establecimiento para recibir servicios de masaje.