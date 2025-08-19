Capturan a falso quiropráctico acusado de abusar a sus clientas en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Emilio René Godoy Cribas fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial de la Mujer, por presunto abuso sexual a varias clientas y ejercicio ilegal de una profesión.
Godoy Cribas se hacía pasar como quiropráctico sin contar con licencia del Colegio Médico de Honduras y había instalado el Centro de Masajes Godoy Cribas en el barrio Barandilla de San Pedro Sula. La mayoría de sus clientas eran mujeres que acudían al establecimiento para recibir servicios de masaje.
Según la denuncia interpuesta el 23 de septiembre de 2024, una de las víctimas buscó ayuda quiropráctica por dolores de espalda a través de un grupo en redes sociales, siendo referida al centro "Masajes Godoy Cribas", donde fue atendida por el sospechoso, quien se hacía pasar por terapeuta profesional.
Investigaciones preliminares indican que el detenido aprovechaba estas circunstancias para cometer los abusos, incluso dejando inconscientes a algunas víctimas, manifestó el portavoz del Ministerio Público, Elvin Guzmán.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Godoy Cribas por violación, agresiones sexuales e intrusismo profesional. Las autoridades instan a otras posibles víctimas a denunciar para fortalecer la investigación.