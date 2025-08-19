Era madre de un niño: Ana Martínez habría sido asesinada por expareja a balazos en La Ceiba​​

Ana Martínez era una joven de tan solo 25 años, sana, trabajadora y entregada a su hijo, así la describieron sus familiares.
La joven falleció producto de varios disparos de arma de fuego en la colonia 1 de Mayo de La Ceiba, Atlántida.
Ana Dominga era madre de un niño de aproximadamente tres años de edad; en redes sociales solía compartir muchas fotografías del tiempo que pasaban juntos.
Supuestamente, la joven habría sido atacada por su expareja, pero las autoridades aún no lo confirman y se desconoce si se trata del padre de su hijo.
Tras el ataque, Ana quedó con vida y fue trasladada de emergencia al Hospital de Atlántida en La Ceiba.
Por la gravedad de las heridas, desde el Hospital Atlántida fue remitida al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde se reportó su deceso.
“Y el que la mató es el ex, y él tranquilo, celoso, bebiendo... y en el país no pasa nada”, escribió un usuario en Facebook. Comentarios similares se repiten en diversas publicaciones.
Según medios locales, el hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado lunes 18 de agosto, pero fue hasta este martes que se confirmó el deceso.
Un video que circula en redes sociales muestra, supuestamente, el momento en que Ana ingresó al hospital; aún iba consciente en una camilla.
La joven, al momento de su ingreso, vestía un pantalón jean y una camisa escotada. Aún se veía lúcida, pero se desconoce en qué parte del cuerpo recibió los disparos. Cabe destacar que era una apasionada por los caballos, la única mujer que participaba en las carreras de cintas en La Ceiba.