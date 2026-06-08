Conductor ebrio embiste a dos policías motorizados en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Bajo los efectos del alcohol, un conductor al volante embistió a dos miembros motorizados de la Policía Nacional. El hecho se registró en el sector de Quintas El Dorado, en la Rivera Hernández de San Pedro Sula, donde el vehículo impactó contra los uniformados mientras realizaban sus labores.

Tras el fuerte impacto, ambos policías resultaron heridos y fueron auxiliados para ser trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica. De manera preliminar, se informó que el conductor del vehículo habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. Los dos agentes policiales quedaron tendidos sobre el pavimento con varias lesiones producto del impacto. El hecho ocurrió la noche del domingo 7 de junio. El conductor ya se encuentra bajo custodia de las autoridades. Al momento de su detención vestía una camisa negra y una calzoneta blanca.