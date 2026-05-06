Condenan a 15 reclusas a 920 años por masacre en cárcel femenina

Tegucigalpa, Honduras.- Un tribunal con jurisdicción nacional dictó una condena de 920 años de prisión contra 15 mujeres privadas de libertad, tras encontrarlas culpables de su participación en la muerte de 46 internas en el Centro Femenino de Adaptación Social (PNFAS). La resolución establece que cada una de las sentencias deberá cumplir 20 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, bajo la figura de concurso real de delitos. A esto se suman penas adicionales por cuatro casos de tentativa de asesinato, así como por ilícitos como asociación para delinquir, incendio agravado y portación ilegal de armas.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho violento se registró en horas de la mañana dentro del recinto penitenciario y habría sido ejecutado de forma planificada por un grupo de internas. Las acusadas tomaron el control de áreas clave tras algúnter al personal de seguridad, lo que les permitió movilizarse dentro del penal. Posteriormente, irrumpieron en módulos ocupados por un grupo rival, donde utilizaron armas de fuego y provocaron un incendio que dejó decenas de víctimas mortales, además de varios sobrevivientes con heridas. Entre las condenadas figuran Claudia María Lemus Aceituno , Cherry Darling Guevara, Karen Lorena Ávila Pavón, Susana Godoy Leiva, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Heidy Jacqueline Palma Rivera, Kenia Patricia Salinas Rivera, Francis Margarita Chavarría Ávila y María del Carmen Contreras Castillo, junto a otras seis implicadas en el caso. En el mismo proceso judicial también está vinculada Arleny Sarahi Guerra Portillo, cuyo juicio fue programado en una fecha posterior.