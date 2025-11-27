Condenan a 21 años de cárcel a albañil que confesó crimen de mujer

Según informó el Ministerio Público, Mencía aceptó su responsabilidad en el crimen, por lo que recibió 15 años de reclusión por asesinato y seis años adicionales por el delito de robo.

San Pedro Sula, Honduras.- Carlos Alfredo Mencía Mejía, un albañil de 34 años, fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y robo en perjuicio de Brenda Lizeth Hernández Zelaya , hechos ocurridos el 28 de octubre de 2024 en la colonia Montefresco.

El violento suceso ocurrió alrededor de las ocho de la mañana. Mencía caminaba por la 25 calle de la colonia Montefresco rumbo a una construcción en la colonia Valle de Sula; sin embargo, antes de llegar a su destino, ingresó a una vivienda del sector.

Dentro de la casa fue sorprendido por Brenda Lizeth Hernández, a quien atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el cuello que le causó la muerte de manera inmediata. Tras el ataque, sustrajo varios objetos de valor y huyó hacia su lugar de trabajo.

El crimen fue descubierto tras una llamada al 911 que alertó a las autoridades. Al llegar, los agentes encontraron la escena y comenzaron las investigaciones, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al sospechoso y darle seguimiento.