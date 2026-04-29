A la cárcel mandan a abogado por muerte de mujer estadounidenses

La decisión del ente acusador surge luego de que, en audiencia inicial, un juez del Juzgado de Letras de Roatán dictara auto de procesamiento formal con prisión preventiva por homicidio contra el abogado Carlos Mauricio Cálix Ponce, señalado por su presunta participación en el crimen.

Roatán, Honduras.- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), anunció que en los próximos días interpondrá un recurso de apelación contra la resolución judicial que reclasificó el delito de asesinato a homicidio en el caso de la ciudadana estadounidense Susan Joanne Johnston, de 72 años.

Sin embargo, la Fiscalía considera que la resolución es improcedente, al asegurar que existen suficientes elementos para tipificar el hecho como asesinato, un delito de mayor gravedad.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la Sección de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la FEDCV, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el crimen ocurrió el 27 de febrero de este año en la isla de Roatán, Islas de la Bahía.

Las indagaciones establecidas que el imputado, quien era abogado de confianza de la víctima, llegó a la vivienda de la mujer, ubicada en el sector de Coco Road, alrededor de las 12:30 del mediodía.

Asimismo, mediante grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, se logró documentar que, previo al hecho, se produjo una fuerte discusión entre ambos.

Posteriormente, según la investigación, el sospechoso habría atacado de forma sorpresiva a la víctima, agrediéndola en distintas partes del cuerpo, hasta finalmente someterla y estrangularla.

El levantamiento cadavérico fue realizado dos días después del crimen, y el dictamen de Medicina Forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación, catalogando el hecho como una muerte de tipo homicida.