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Matan a mujer en Trujillo; ya habían asesinado a su esposo

La víctima fue atacada a disparos por desconocidos en el sector Panamá; el hecho dejó además varias personas heridas

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 06:31
Matan a mujer en Trujillo; ya habían asesinado a su esposo

Gloria Darixa Alemán es la mujer que fue asesinada de varios impactos de bala en Trujillo, Colón.

Foto: Cortesía.

Trujillo, Colón.- Una mujer fue asesinada la noche del martes en el sector Panamá de este municipio, en la zona caribe de Honduras, en un hecho violento que dejó además a varias personas heridas.

La víctima fue identificada como Gloria Darixa Alemán, quien, según informes preliminares, fue atacada a disparos por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga tras perpetrar el crimen.

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De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, Alemán sería el objetivo de los sicarios. Se conoció que días atrás su pareja sentimental había sido asesinada en el mismo sector, lo que ha generado temor entre los residentes de la zona.

En el atentado también resultaron heridas varias personas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades no habían brindado detalles sobre su estado de salud.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las indagaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables. Por ahora, no se ha confirmado si este crimen guarda relación con el homicidio de la pareja de la víctima.

Cifras alarmantes

Entre el 1 de enero y el 26 de abril de 2026, al menos 39 personas han sido asesinadas en el departamento de Colón, de las cuales seis son mujeres. En el municipio de Trujillo, tres féminas han perdido la vida durante ese mismo periodo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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