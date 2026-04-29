Matan a mujer en Trujillo; ya habían asesinado a su esposo

La víctima fue identificada como Gloria Darixa Alemán , quien, según informes preliminares, fue atacada a disparos por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga tras perpetrar el crimen.

Trujillo, Colón.- Una mujer fue asesinada la noche del martes en el sector Panamá de este municipio, en la zona caribe de Honduras , en un hecho violento que dejó además a varias personas heridas.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, Alemán sería el objetivo de los sicarios. Se conoció que días atrás su pareja sentimental había sido asesinada en el mismo sector, lo que ha generado temor entre los residentes de la zona.

En el atentado también resultaron heridas varias personas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades no habían brindado detalles sobre su estado de salud.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las indagaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables. Por ahora, no se ha confirmado si este crimen guarda relación con el homicidio de la pareja de la víctima.

