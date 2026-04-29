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Capturan a padre e hijo por presunto sicariato en Santa Bárbara

Ambos fueron detenidos en Chinda durante un operativo policial en el que se decomisó armamento; se investiga su vínculo con hechos violentos en la zona

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 07:07
Capturan a padre e hijo por presunto sicariato en Santa Bárbara

Los dos sujetos, padre e hijo, fueron detenidos por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- En una acción operativa realizada en el occidente de Honduras, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) detuvieron a dos hombres señalados de integrar una estructura dedicada a ejecutar crímenes por encargo.

La captura se llevó a cabo en la aldea Río Caña, municipio de Chinda, donde los sospechosos, conocidos con el alias de “Chuy” y su hijo, fueron ubicados tras labores de seguimiento e inteligencia.

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De acuerdo con las autoridades, ambos mantenían atemorizados a pobladores de la comunidad mediante amenazas, además de estar vinculados a la planificación de acciones violentas en la zona.

Durante el operativo, en el que también participó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se logró el decomiso de varias armas de fuego que, según las indagaciones, serían utilizadas para la comisión de delitos.

Informes preliminares indican que los detenidos formarían parte de una estructura que operaba de manera independiente, ofreciendo servicios de sicariato a otros grupos criminales, principalmente en sectores rurales del departamento de Santa Bárbara.

Inicialmente, a los capturados se les supone responsables del delito de tenencia de armas de fuego en perjuicio de la seguridad del Estado; Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible implicación en homicidios registrados recientemente en la región.

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La DIPAMPCO señaló que este tipo de acciones forman parte de las estrategias para debilitar estructuras criminales que buscan ocultarse en zonas apartadas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el debido proceso legal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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