Capturan a "Rango", presunto implicado en la masacre de El Cimarrón y vinculado a la Pandilla 18

Olancho, Honduras.- Luego de más de un mes de permanecer prófugo, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a alias "Rango", uno de los presuntos implicados en la masacre de El Cimarrón y a quien las autoridades vinculan con la Pandilla 18. La detención se realizó en el barrio El Centro del municipio de San Esteban, Olancho, lugar donde el sospechoso supuestamente permanecía oculto para evitar ser localizado por los cuerpos de seguridad. De acuerdo con el informe policial, el detenido tiene 31 años de edad, es originario de la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa y se desempeñaba como conductor de taxi en una ruta urbana de la capital.

Las investigaciones indican que el hombre trabajaba en el transporte público cubriendo el recorrido entre la colonia La Alemán y Los Llanos, sectores cercanos al lugar donde fueron privadas de libertad las víctimas.



Vinculación con la masacre

Según el expediente investigativo, el ahora capturado estaría relacionado con el triple crimen ocurrido el pasado 10 de mayo de 2026 en Tegucigalpa. Las indagaciones policiales establecen que las víctimas fueron sacadas por la fuerza de una vivienda ubicada en la colonia Monterrey de la capital. Posteriormente, habrían sido trasladadas hacia la zona montañosa de El Cimarrón, donde ocurrió uno de los hechos criminales más impactantes registrados este año.

Masacre en El Cimarrón