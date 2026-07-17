Capturan a "Rango", presunto implicado en la masacre de El Cimarrón y vinculado a la Pandilla 18

Olancho, Honduras.- Luego de más de un mes de permanecer prófugo, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a alias "Rango", uno de los presuntos implicados en la masacre de El Cimarrón y a quien las autoridades vinculan con la Pandilla 18.
La detención se realizó en el barrio El Centro del municipio de San Esteban, Olancho, lugar donde el sospechoso supuestamente permanecía oculto para evitar ser localizado por los cuerpos de seguridad.
De acuerdo con el informe policial, el detenido tiene 31 años de edad, es originario de la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa y se desempeñaba como conductor de taxi en una ruta urbana de la capital.
Las investigaciones indican que el hombre trabajaba en el transporte público cubriendo el recorrido entre la colonia La Alemán y Los Llanos, sectores cercanos al lugar donde fueron privadas de libertad las víctimas.
Vinculación con la masacre
Según el expediente investigativo, el ahora capturado estaría relacionado con el triple crimen ocurrido el pasado 10 de mayo de 2026 en Tegucigalpa.
Las indagaciones policiales establecen que las víctimas fueron sacadas por la fuerza de una vivienda ubicada en la colonia Monterrey de la capital.
Posteriormente, habrían sido trasladadas hacia la zona montañosa de El Cimarrón, donde ocurrió uno de los hechos criminales más impactantes registrados este año.
Masacre en El Cimarrón
De acuerdo con las investigaciones, los cuerpos fueron introducidos dentro de un congelador y posteriormente incendiados en un intento por eliminar evidencias del crimen.
Entre las víctimas identificadas se encontraba Axel Oved Cerrato Pineda, conocido socialmente como "Tatiana", además de Alejandro José Marcilla Reyes y Bowye Bukre Midence.
Las autoridades recordaron que un primer sospechoso fue capturado el pasado 16 de mayo durante un operativo ejecutado en la colonia Monterrey.
En el caso de alias "Rango", la orden de captura había sido emitida apenas cinco días después del crimen, por lo que las investigaciones apuntan a que permaneció escondido durante aproximadamente un mes en territorio olanchano.
Tras su captura, el sospechoso fue remitido ante las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal por el delito de asesinato en perjuicio de tres personas, mientras la Policía asegura que las investigaciones continúan para determinar si existen más implicados en la masacre de El Cimarrón.