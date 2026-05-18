¿Pandilla 18 estaría detrás del triple crimen de El Cimarrón? Detalles de lo ocurrido

Se conoció que los vendedores eran presuntos miembros de la pandilla 18 y llegaron al lugar a entregar el paquete. Cuando entraron a la casa de “Tatiana”, el perro mordió a uno de ellos, por lo que el vendedor sacó un arma y lo mató. Enfurecida, ella comenzó un conflicto con el distribuidor, provocando que este también la matara.