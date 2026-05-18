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¿Pandilla 18 estaría detrás del triple crimen de El Cimarrón? Detalles de lo ocurrido

Un desacuerdo en el pago de droga a una banda criminal está entre los factores principales del triple crimen ocurrido la semana pasada en la aldea El Cimarrón

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 09:46
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Siguen destapándose detalles del triple crimen registrado el pasado 12 de mayo, fecha en la que se localizaron tres cuerpos carbonizados de dos hombres y una mujer trans en la aldea El Cimarrón, ubicado en la capital de Honduras . ¿Qué dicen las autoridades del MP?

 Foto: Redes sociales
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Fue el viernes -15 de mayo- cuando el Ministerio Público emitió el informe sobre el caso de Alejandro Marcia, Bowye Midence y Axel Cerrato (LGBTIQ+). Todos fueron encontrados abandonados y carbonizados en una zona montañosa de la aldea mencionada.

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Antes de ser encontrados sin vida, las autoridades indican que Alejandro Marcia y Bowye Midence salieron para reunirse en la casa de Axel Obed Cerrato Pineda, quien pertenecía a la comunidad LGBTIQ+ y se identificaba como “Tatiana” Cerrato.

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EL HERALDO tuvo conocimiento de la desaparición de Axel Cerrato (Tatiana) ese mismo día en la colonia Monterrey, donde residía. El informe indica que fue la primera persona a la que le quitaron la vida. La familia de Alejandro también reportó su desaparición ese mismo día.

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“Tatiana” trabajaba en una empresa de call center y era enfermera de profesión. Ese día, junto a sus acompañantes, decidieron pasar una noche de tragos y comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas, y luego de unas horas habrían pedido droga a un distribuidor.

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Se conoció que los vendedores eran presuntos miembros de la pandilla 18 y llegaron al lugar a entregar el paquete. Cuando entraron a la casa de “Tatiana”, el perro mordió a uno de ellos, por lo que el vendedor sacó un arma y lo mató. Enfurecida, ella comenzó un conflicto con el distribuidor, provocando que este también la matara.

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Tras acabar con la vida de ella, se quedaron con su celular y lo revisaron, donde encontraron contenido que presuntamente relacionaría a Alejandro y Bowye con una estructura criminal contraria. Estos cobraron la droga, pero por motivos que aún se desconocen no se realizó el pago y fue cuando ocurrió el crimen.

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"De acuerdo a las investigaciones, se logró establecer que por un desacuerdo de pago de droga y bebidas alcohólicas se perpetró la muerte de dos víctimas... Tras revisarle a una de las víctimas el aparato telefónico, encontraron imágenes relacionadas con otra banda criminal", menciona el MP en el informe.

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Información preliminar indica que Alejandro y Bowye fueron llevados con vida en un busito e hicieron un recorrido por varios cajeros automáticos para sacar dinero y pagar la deuda de la droga; sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

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Lo que sí se confirmó es que los cuerpos ya sin vida fueron trasladados en un autobús propiedad de Víctor Castro, supuesto integrante de la Pandilla 18 y detenido junto a otros dos sospechosos, quien los llevó hasta la aldea El Cimarrón, donde les rociaron gasolina y les prendieron fuego.

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La captura de Víctor Javier Castro Rivas se produjo el mismo viernes en la residencial Nauvoo, ubicada entre las colonias Los Llanos y Lomas del Naboo, en Comayagüela, como parte de una operación ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

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El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que el Ministerio Público ya perfila a más sospechosos y que, a más tardar el miércoles, podrían registrarse nuevos resultados en el caso.

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