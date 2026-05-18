¿Pandilla 18 estaría detrás del triple crimen de El Cimarrón? Detalles de lo ocurrido

Siguen destapándose detalles del triple crimen registrado el pasado 12 de mayo, fecha en la que se localizaron tres cuerpos carbonizados de dos hombres y una mujer trans en la aldea El Cimarrón, ubicado en la capital de Honduras . ¿Qué dicen las autoridades del MP?
Fue el viernes -15 de mayo- cuando el Ministerio Público emitió el informe sobre el caso de Alejandro Marcia, Bowye Midence y Axel Cerrato (LGBTIQ+). Todos fueron encontrados abandonados y carbonizados en una zona montañosa de la aldea mencionada.
Antes de ser encontrados sin vida, las autoridades indican que Alejandro Marcia y Bowye Midence salieron para reunirse en la casa de Axel Obed Cerrato Pineda, quien pertenecía a la comunidad LGBTIQ+ y se identificaba como “Tatiana” Cerrato.
EL HERALDO tuvo conocimiento de la desaparición de Axel Cerrato (Tatiana) ese mismo día en la colonia Monterrey, donde residía. El informe indica que fue la primera persona a la que le quitaron la vida. La familia de Alejandro también reportó su desaparición ese mismo día.
“Tatiana” trabajaba en una empresa de call center y era enfermera de profesión. Ese día, junto a sus acompañantes, decidieron pasar una noche de tragos y comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas, y luego de unas horas habrían pedido droga a un distribuidor.
Se conoció que los vendedores eran presuntos miembros de la pandilla 18 y llegaron al lugar a entregar el paquete. Cuando entraron a la casa de “Tatiana”, el perro mordió a uno de ellos, por lo que el vendedor sacó un arma y lo mató. Enfurecida, ella comenzó un conflicto con el distribuidor, provocando que este también la matara.
Tras acabar con la vida de ella, se quedaron con su celular y lo revisaron, donde encontraron contenido que presuntamente relacionaría a Alejandro y Bowye con una estructura criminal contraria. Estos cobraron la droga, pero por motivos que aún se desconocen no se realizó el pago y fue cuando ocurrió el crimen.
"De acuerdo a las investigaciones, se logró establecer que por un desacuerdo de pago de droga y bebidas alcohólicas se perpetró la muerte de dos víctimas... Tras revisarle a una de las víctimas el aparato telefónico, encontraron imágenes relacionadas con otra banda criminal", menciona el MP en el informe.
Información preliminar indica que Alejandro y Bowye fueron llevados con vida en un busito e hicieron un recorrido por varios cajeros automáticos para sacar dinero y pagar la deuda de la droga; sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera oficial.
Lo que sí se confirmó es que los cuerpos ya sin vida fueron trasladados en un autobús propiedad de Víctor Castro, supuesto integrante de la Pandilla 18 y detenido junto a otros dos sospechosos, quien los llevó hasta la aldea El Cimarrón, donde les rociaron gasolina y les prendieron fuego.
La captura de Víctor Javier Castro Rivas se produjo el mismo viernes en la residencial Nauvoo, ubicada entre las colonias Los Llanos y Lomas del Naboo, en Comayagüela, como parte de una operación ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que el Ministerio Público ya perfila a más sospechosos y que, a más tardar el miércoles, podrían registrarse nuevos resultados en el caso.