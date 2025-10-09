  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a nueve personas por millonario robo electrónico a empresario ferretero

Nueve personas fueron capturadas en San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Comayagua, tras ser acusadas de sustraer más de 600 mil lempiras de la cuenta bancaria de un empresario ferretero

  • 09 de octubre de 2025 a las 09:38
Capturan a nueve personas por millonario robo electrónico a empresario ferretero

Los allanamientos se llevaron a cabo en San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Comayagua.

 Foto: Ministerio Público

Cortés, Honduras.- Nueve personas fueron capturadas este jueves en San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Comayagua, tras ser señaladas de participar en una sustracción electrónica de más de 600 mil lempiras de la cuenta bancaria de un empresario ferretero.

Las detenciones se dieron durante una serie de allanamientos realizados en Cortés y Comayagua, como parte de una investigación dirigida por la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI), con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Invaden casa de la ministra de Turismo en Triunfo de la Cruz, Tela

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en agosto del año pasado, cuando los implicados vulneraron el sistema informático de la cuenta y realizaron transferencias no autorizadas por un total de 664 mil lempiras.

También intentaron mover otros 400 mil, pero la transacción fue bloqueada.

Las autoridades señalan que los detenidos recibieron el dinero en sus cuentas personales y, de inmediato, lo distribuyeron a terceros en montos que iban desde 40 mil hasta 300 mil lempiras.

Parte del efectivo fue retirado en ventanilla, mientras que otra porción fue movida mediante transacciones interbancarias entre ellos mismos.

Cae "El Caballo" minutos después de asesinar a un hombre en San Manuel, Cortés

Los sospechosos enfrentan cargos por asociación para delinquir y receptación del delito de estafa.

El requerimiento fiscal fue presentado ante un juzgado en materia de criminalidad organizada, y los detenidos serán trasladados a la capital para continuar con el proceso legal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias