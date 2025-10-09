Capturan a nueve personas por millonario robo electrónico a empresario ferretero

Cortés, Honduras.- Nueve personas fueron capturadas este jueves en San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Comayagua, tras ser señaladas de participar en una sustracción electrónica de más de 600 mil lempiras de la cuenta bancaria de un empresario ferretero. Las detenciones se dieron durante una serie de allanamientos realizados en Cortés y Comayagua, como parte de una investigación dirigida por la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI), con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en agosto del año pasado, cuando los implicados vulneraron el sistema informático de la cuenta y realizaron transferencias no autorizadas por un total de 664 mil lempiras. También intentaron mover otros 400 mil, pero la transacción fue bloqueada. Las autoridades señalan que los detenidos recibieron el dinero en sus cuentas personales y, de inmediato, lo distribuyeron a terceros en montos que iban desde 40 mil hasta 300 mil lempiras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Parte del efectivo fue retirado en ventanilla, mientras que otra porción fue movida mediante transacciones interbancarias entre ellos mismos.