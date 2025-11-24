Capturan a hombre que casi mata a su madre con un trozo de madera

Catacamas, Olancho.- Un joven de 21 años fue capturado por elementos de la Policñia Nacional acusado de agredir brutalmente a su propia madre con un pedazo de madera, ocasionándole severas lesiones en el rostro.

De acuerdo con el expediente investigativo, el agresor atacó a la mujer con un leño, provocándole heridas que casi le cuestan la vida. Tras recibir la denuncia, agentes policiales se desplazaron de inmediato al lugar y procedieron a la captura del sospechoso, originario de Catacamas y residente en el barrio Santa Rita.