Capturan a hombre que casi mata a su madre con un trozo de madera

Catacamas, Olancho.- Un joven de 21 años fue capturado por elementos de la Policñia Nacional acusado de agredir brutalmente a su propia madre con un pedazo de madera, ocasionándole severas lesiones en el rostro.
De acuerdo con el expediente investigativo, el agresor atacó a la mujer con un leño, provocándole heridas que casi le cuestan la vida. Tras recibir la denuncia, agentes policiales se desplazaron de inmediato al lugar y procedieron a la captura del sospechoso, originario de Catacamas y residente en el barrio Santa Rita.
El detenido fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión del delito de maltrato familiar agravado.
Las autoridades de la UMEP–15 reiteraron que, a través de la línea 114 “Mujer Vivir Sin Miedo”, continuarán actuando de forma inmediata ante cualquier denuncia de violencia contra las mujeres en el departamento de Olancho.