Capturan a hombre acusado de herir de bala a una niña de tres años en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Una niña de tres años resultó herida de bala luego de que un hombre, presuntamente, disparara un arma de fuego en plena vía pública, en la colonia Policarpo Paz García de El Progreso, Yoro.

El sospechoso, un hombre de 46 años conocido con el alias de “Champoo”, fue detenido de inmediato por agentes policiales. De acuerdo con la información proporcionada por Óscar Sevilla, portavoz de la Policía, el individuo caminaba por la calle junto a otro hombre con quien habría sostenido una discusión.

En medio del altercado, el sospechoso habría disparado en al menos dos ocasiones con un arma tipo revólver. Una de las balas alcanzó a la menor, quien se encontraba dentro de su vivienda mientras jugaba.