Capturan a tres cabecillas de la Pandilla 18 con un rosario de delitos

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes Antimaras y Pandillas capturaron en la colonia Municipal del municipio de La Lima, Cortés, a tres supuestos cabecillas de la Pandilla 18.

Se trata de Cristian Elesaul Castellanos, Víctor Ariel Padilla Leiva y Yarely Esmeralda Aguilar Sierra, quienes, de acuerdo con el expediente delictivo, pertenecen a la estructura criminal desde hace varios años.