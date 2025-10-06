Capturan a tres cabecillas de la Pandilla 18 con un rosario de delitos

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes Antimaras y Pandillas capturaron en la colonia Municipal del municipio de La Lima, Cortés, a tres supuestos cabecillas de la Pandilla 18.
Se trata de Cristian Elesaul Castellanos, Víctor Ariel Padilla Leiva y Yarely Esmeralda Aguilar Sierra, quienes, de acuerdo con el expediente delictivo, pertenecen a la estructura criminal desde hace varios años.
Estas personas, de acuerdo con las autoridades, se dedicaban a la venta y distribución de droga, supervisar el cobro de extorsión y movilizar armas para la comisión de delitos en La Lima y alrededores.
Al momento de la captura, a los individuos, acusados de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, tráfico de drogas, asociación para delinquir, les decomisaron dos pistolas, munición de uso prohibido y marihuana lista para la venta.