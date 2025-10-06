  1. Inicio
Capturan a tres cabecillas de la Pandilla 18 con un rosario de delitos

Delitos de extorsión, tráfico de drogas y la movilización de armas para cometer crímenes son parte del expediente con el que cuentan estas personas

  • 06 de octubre de 2025 a las 08:33
Los tres capturados comparecieron ante la Fiscalía, quien les seguirá el proceso penal en su contra.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes Antimaras y Pandillas capturaron en la colonia Municipal del municipio de La Lima, Cortés, a tres supuestos cabecillas de la Pandilla 18.

Se trata de Cristian Elesaul Castellanos, Víctor Ariel Padilla Leiva y Yarely Esmeralda Aguilar Sierra, quienes, de acuerdo con el expediente delictivo, pertenecen a la estructura criminal desde hace varios años.

Estas personas, de acuerdo con las autoridades, se dedicaban a la venta y distribución de droga, supervisar el cobro de extorsión y movilizar armas para la comisión de delitos en La Lima y alrededores.

Al momento de la captura, a los individuos, acusados de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, tráfico de drogas, asociación para delinquir, les decomisaron dos pistolas, munición de uso prohibido y marihuana lista para la venta.

