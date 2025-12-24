Capturan a “Baby Chino”, supuesto extorsionador de la pandilla 18

La captura se realizó en la colonia Villa Unión de Tegucigalpa , donde los equipos policiales dieron detención a un sujeto conocido con el alias de “Baby Chino”, a quien las autoridades identifican como homie, rango considerado de liderazgo dentro de dicha estructura criminal.

Tegucigalpa, Honduras.- Un individuo señalado como integrante de la Pandilla 18 fue detenido en las últimas horas en la capital de la República, como resultado de una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

De acuerdo con información oficial, el sospechoso habría tenido a su cargo la organización y supervisión del cobro de extorsiones en varios sectores de la ciudad, actividad que generaba ingresos ilícitos para la pandilla.

Las pesquisas indican que, además de coordinar estas operaciones, el detenido participaba de forma directa en los cobros y en actos de violencia dirigidos contra personas que se negaban a pagar las cantidades exigidas bajo amenaza.

Las autoridades policiales confirmaron que Baby Chino ya contaba con antecedentes penales, incluyendo detenciones previas por tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego, situación que lo mantenía bajo constante seguimiento investigativo.

Asimismo, el individuo es objeto de investigaciones por su presunta relación con varios homicidios registrados en Tegucigalpa, tanto de miembros de estructuras criminales rivales como de víctimas de extorsión que habrían desafiado las amenazas.