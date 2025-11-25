Captan en video intento de asalto en la colonia San Miguel

Tegucigalpa, Hondura.-Un nuevo intento de asalto quedó captado en video en la colonia San Miguel de la capital, generando preocupación entre los habitantes de la zona.

El incidente ocurrió en las cercanías de la iglesia Bautista El Calvario, donde una pareja fue sorprendida por dos individuos que intentaron despojarlos de su motocicleta.

Según testigos, los malhechores aprovecharon el momento en que la pareja salía del templo para interceptarlos.

En las imágenes, captadas por una vecina, se observa cómo los sospechosos se acercaron rápidamente con la intención de intimidar a punta de un arma de fuego y llevarse el vehículo de dos ruedas.