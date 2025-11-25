Captan en video intento de asalto en la colonia San Miguel

Tegucigalpa, Hondura.-Un nuevo intento de asalto quedó captado en video en la colonia San Miguel de la capital, generando preocupación entre los habitantes de la zona.
El incidente ocurrió en las cercanías de la iglesia Bautista El Calvario, donde una pareja fue sorprendida por dos individuos que intentaron despojarlos de su motocicleta.
Según testigos, los malhechores aprovecharon el momento en que la pareja salía del templo para interceptarlos.
En las imágenes, captadas por una vecina, se observa cómo los sospechosos se acercaron rápidamente con la intención de intimidar a punta de un arma de fuego y llevarse el vehículo de dos ruedas.
Sin embargo, gracias a su solicitud de ayuda, algunas personas salieron y lograron intimidar a los asaltantes.
Vecinos del sector aseguran que esta situación no es aislada, pues relatan que durante las últimas semanas se han registrado varios hechos similares, principalmente en horas de la noche, lo que ha aumentado el temor entre quienes transitan por la zona.
Ante esta ola de inseguridad, los residentes han denunciado públicamente la falta de presencia policial en la colonia San Miguel. Señalan que, a pesar de los constantes reportes, las patrullas no realizan rondas frecuentes, lo que facilita que grupos delictivos operen con libertad.
Los pobladores hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la vigilancia, implementar operativos y garantizar la seguridad de quienes viven y circulan por este sector de Tegucigalpa.