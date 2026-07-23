Cae sospechoso de asesinar a una anciana tras pedirle un vaso con agua en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en las últimas horas a Juan Pastor Díaz Díaz, de 24 años, señalado de participar en el asesinato de una mujer ocurrido en diciembre de 2025.

La detención se ejecutó en la aldea Colomarigua, Intibucá, tras orden de captura por el delito de homicidio en perjuicio de la señora Marcos Lorenzo Hernández, de 66 años.

El crimen se registró el 12 de diciembre de 2025 en la aldea Las Pilas, localidad de Delicias, municipio de San Marcos de la Sierra, cuando la víctima permanecía en su vivienda junto a sus hijas.