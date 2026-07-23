Cae sospechoso de asesinar a una anciana tras pedirle un vaso con agua en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en las últimas horas a Juan Pastor Díaz Díaz, de 24 años, señalado de participar en el asesinato de una mujer ocurrido en diciembre de 2025.
La detención se ejecutó en la aldea Colomarigua, Intibucá, tras orden de captura por el delito de homicidio en perjuicio de la señora Marcos Lorenzo Hernández, de 66 años.
El crimen se registró el 12 de diciembre de 2025 en la aldea Las Pilas, localidad de Delicias, municipio de San Marcos de la Sierra, cuando la víctima permanecía en su vivienda junto a sus hijas.
De acuerdo con las investigaciones policiales, dos hombres llegaron hasta la casa de la mujer y uno de ellos pidió un vaso de agua. Mientras la señora atendía, el sospechoso presuntamente le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte.
Las autoridades también indicaron que, antes de escapar, el presunto responsable intentó agredir a una de las hijas de la víctima, quien se encontraba en el inmueble al momento del ataque.
Tras cometer el crimen, los dos hombres huyeron del lugar, mientras el cuerpo de la mujer quedó tendido dentro de la vivienda.
Agentes de la DPI realizaron el levantamiento de indicios en la escena del crimen y desarrollaron las pesquisas que permitieron identificar a los presuntos responsables del homicidio.
La investigación también señala como sospechoso a Reimundo Díaz Díaz, quien presuntamente acompañaba a Juan Pastor Díaz Díaz el día en que ocurrió el ataque.