Cae integrante del “Cartel del Diablo” vinculado a secuestros, narcotráfico y tráfico de armas

Tegucigalpa, Honduras.- En una operación considerada de “alto impacto”, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con efectivos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), capturaron a un peligroso integrante de la organización criminal conocida como el “Cartel del Diablo”.
Dicha estructura delictiva es señalada de participar en secuestros, tráfico de drogas, comercio ilegal de armas y otros delitos de alto impacto.
La acción operativa se llevó a cabo en una zona montañosa de difícil acceso, localizada en el municipio de Orica, Francisco Morazán, específicamente en la aldea Guatemalita, donde los equipos policiales ejecutaron un “cerco estratégico” para capturar a los miembros dela organización criminal, quienes eran considerados objetivos prioritarios en materia de investigación debido a la alta incidencia delictiva que generaban en varias regiones del país.
Durante la operación, los uniformados dieron detención a un hombre identificado como Mario Roberto Dubón Gómez de 25 años de edad, quien según las investigaciones, forma parte del brazo operativo del “Cartel del Diablo”.
Informes preliminares señalan que el detenido había participado activamente en secuestros, distribución de drogas, tráfico de armas de guerra y atentados armados, cometidos en distintos puntos de los departamentos de Yoro, Olancho y Francisco Morazán.
Estas acciones delictivas habrían provocado un clima de inseguridad y temor entre los pobladores de las comunidades rurales donde operaban, especialmente en los corredores utilizados para el traslado de droga hacia el centro del país.
Durante el operativo, las autoridades policiales aseguraron varias evidencias de importancia criminal, entre ellas: indumentaria policial y militar, utilizada presuntamente para ejecutar falsos operativos y evadir controles de seguridad.
Además, decomisaron un kilo de cocaína que estaba listo para su distribución, artefactos explosivos y fusiles de asalto, armas de grueso calibre, entre ellas AR-15 y AK-47, que eran empleadas para intimidar, atacar y mantener control territorial en zonas estratégicas.
Las autoridades de la Dipmapco informaron que la captura de Mario Roberto Dubón Gómez, permitirá identificar a los demás miembros de la estructura criminal, por lo que se mantienen abiertas y activas diversas líneas de investigación encaminadas a desmantelar el “Cártel del Diablo”, el cual ha venido operando bajo esquemas de violencia en varios departamentos del país.
Es por eso que se van a continuar ejecutando operaciones estratégicas y conjuntas con las distintas direcciones policiales, a fin de neutralizar y desarticular organizaciones criminales que atentan contra la paz, el orden y la seguridad de la población hondureña.