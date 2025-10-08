Cae integrante del “Cartel del Diablo” vinculado a secuestros, narcotráfico y tráfico de armas

Tegucigalpa, Honduras.- En una operación considerada de “alto impacto”, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con efectivos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), capturaron a un peligroso integrante de la organización criminal conocida como el “Cartel del Diablo”. Dicha estructura delictiva es señalada de participar en secuestros, tráfico de drogas, comercio ilegal de armas y otros delitos de alto impacto. La acción operativa se llevó a cabo en una zona montañosa de difícil acceso, localizada en el municipio de Orica, Francisco Morazán, específicamente en la aldea Guatemalita, donde los equipos policiales ejecutaron un “cerco estratégico” para capturar a los miembros dela organización criminal, quienes eran considerados objetivos prioritarios en materia de investigación debido a la alta incidencia delictiva que generaban en varias regiones del país.

Durante la operación, los uniformados dieron detención a un hombre identificado como Mario Roberto Dubón Gómez de 25 años de edad, quien según las investigaciones, forma parte del brazo operativo del "Cartel del Diablo". Informes preliminares señalan que el detenido había participado activamente en secuestros, distribución de drogas, tráfico de armas de guerra y atentados armados, cometidos en distintos puntos de los departamentos de Yoro, Olancho y Francisco Morazán. Estas acciones delictivas habrían provocado un clima de inseguridad y temor entre los pobladores de las comunidades rurales donde operaban, especialmente en los corredores utilizados para el traslado de droga hacia el centro del país.