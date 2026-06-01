Cae acusado de violar y agredir sexualmente a su hija menor en Comayagua

La detención se llevó a cabo en la colonia Milagro de Dios, en el municipio de Comayagua, como resultado de trabajos de investigación desarrolladas por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de recibir una denuncia por delitos sexuales.

Tegucigalpa, Honduras.– Agentes de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 34 años de edad, acusado de los delitos de violación especial y otras agresiones sexuales en perjuicio de su propia hija menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso es originario del barrio La Cruz, en el municipio de Lejamaní, Comayagua . Su captura se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa de fecha 17 de abril de 2026; al detenido se le respeta todos los protocolos del según la normativa legal vigente.

El imputado fue remitido ante las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente conforme a ley.

La Policía Nacional mantiene firmes sus acciones investigativas en la lucha contra los delitos sexuales, priorizando la atención oportuna a las víctimas y el acceso a la justicia.