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Cae acusado de violar y agredir sexualmente a su hija menor en Comayagua

El sujeto fue detenido por una orden judicial girada en su contra por el abuso sexual de su hija menor de edad

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 09:54
Cae acusado de violar y agredir sexualmente a su hija menor en Comayagua

El sujeto fue remitido a Tegucigalpa donde se le presentará ante un juez competente.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.– Agentes de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 34 años de edad, acusado de los delitos de violación especial y otras agresiones sexuales en perjuicio de su propia hija menor de edad.

La detención se llevó a cabo en la colonia Milagro de Dios, en el municipio de Comayagua, como resultado de trabajos de investigación desarrolladas por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de recibir una denuncia por delitos sexuales.

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De acuerdo con las autoridades, el sospechoso es originario del barrio La Cruz, en el municipio de Lejamaní, Comayagua . Su captura se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa de fecha 17 de abril de 2026; al detenido se le respeta todos los protocolos del según la normativa legal vigente.

El imputado fue remitido ante las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente conforme a ley.

La Policía Nacional mantiene firmes sus acciones investigativas en la lucha contra los delitos sexuales, priorizando la atención oportuna a las víctimas y el acceso a la justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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