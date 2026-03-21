A balazos le quitan la vida a hombre en colonia Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre de 33 años fue asesinado la madrugada de este sábado 21 de marzo en el sector conocido como el puente de hamaca, punto que divide las colonias Venezuela y Nueva Esperanza, en Comayagüela.
De acuerdo con versiones preliminares, vecinos del sector relataron que escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que generó alarma entre los habitantes debido a que se trata de un área con poca iluminación y escasa circulación vehicular y peatonal a esas horas.
La víctima fue identificada como Maynor Herrera Sánchez, quien residía en la entrada de la colonia Nueva Esperanza. Su cuerpo quedó tendido en el lugar donde ocurrió el ataque.
Información recabada indica que el joven, de origen garífuna, solía salir a compartir con amistades, a pesar de las constantes recomendaciones de sus familiares para evitar exponerse durante la noche en estos sectores considerados peligrosos.
Según las primeras hipótesis, sujetos desconocidos interceptaron a Herrera Sánchez en este punto que conecta ambas colonias y le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.
Agentes de la Policía Nacional se presentaron a la escena para acordonar el área, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo. El caso se encuentra bajo investigación para dar con el paradero de los responsables.