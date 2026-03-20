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Lexi Dubón fue asesinada por su pareja y enterrada en el patio; lo condenan a 20 años de prisión

Lexi Marisol Dubón fue asesinada por su pareja en El Paraíso. Él convivió durante cuatro años con el cuerpo, mientras su familia la reportaba como desaparecida

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 18:11
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El caso de Lexi Marisol Dubón vuelve a tomar relevancia luego de que se diera a conocer la condena de su pareja, quien la asesinó.

 Foto: Redes sociales
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Santos Roberto Hernández Valladares fue declarado culpable del delito de parricidio en perjuicio de su pareja, Lexi Marisol Dubón. El hecho violento se registró en el municipio de Jacaleapa, departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

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El 15 de febrero de 2024 se reportó el hallazgo de una osamenta en el caserío Las Toreras, municipio de Jacaleapa, en el solar de la vivienda donde residía el ahora condenado.

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El caso cobró relevancia al confirmarse que la víctima había sido reportada como desaparecida aproximadamente cuatro años antes del hallazgo.

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Durante cuatro años, el cuerpo permaneció enterrado en el patio de la vivienda sin levantar sospechas. Hernández Valladares fue señalado como autor material, por lo que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.

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Tras el descubrimiento, la Fiscalía coordinó la exhumación junto a especialistas de Medicina Forense, quienes trasladaron los restos al Centro de Ciencias Forenses en Tegucigalpa para su análisis.

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El condenado fue remitido al centro penal de Danlí, donde deberá cumplir la pena de 20 años de prisión por el delito de parricidio. Hernández Valladares fue señalado como autor material, por lo que se presentó el requerimiento fiscal en su contra.

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Las pruebas genéticas realizadas por el Departamento de Patología Forense determinaron una coincidencia del 99 % con familiares de la víctima.

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Según el Ministerio Público, "las pruebas de ADN permitieron establecer una identificación científica irrefutable".

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La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de Danlí dictó una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra Hernández Valladares.

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