Atentan contra líder indígena misquito en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- El reconocido líder indígena misquito Modesto Morales , de 55 años, fue víctima de un atentado criminal la noche del sábado 21 de febrero en el barrio El Centro de esta ciudad del norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 pm, frente al Bazar El Chapín, en la avenida San Isidro. Morales, quien se encontraba hospedado en un hotel de la zona, salió a realizar una compra a una pulpería cuando fue interceptado por varios individuos.

Según relató Mirna Wood , representante de la organización Muskiti Asla Takanka (Masta), con sede en Puerto Lempira, Gracias a Dios, “tres hombres comenzaron a golpearlo y luego, con arma blanca, le produjo una herida en la garganta”.

Otra versión indica que el ataque se produjo tras una discusión con un desconocido, quien lo habría herido con una botella de cerveza quebrada, provocándole lesiones de gravedad.

Agentes de la Policía Nacional atendieron la alerta y, al encontrar a Morales desangrándose en la vía pública, lo trasladaron de inmediato en una patrulla al Hospital Atlántida, donde permanece bajo atención médica. Debido a la gravedad de la herida, su estado de salud es delicado.

Modesto Morales es originario del departamento de Gracias a Dios y reside en Tegucigalpa. Es ampliamente reconocido por su labor en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas en Honduras.