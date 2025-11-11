Asesinan a joven en Juticalpa; hace un mes su hermano murió en las mismas circunstancia

Según información preliminar, Norman David fue atacado por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar.

Juticalpa, Olancho.- La violencia volvió a golpear a una misma familia en Juticalpa. La noche del lunes, un joven identificado como Norman David Irías Sánchez, de 18 años, fue asesinado de manera violenta en la colonia Los Ángeles, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de su familia en poco más de un mes.

La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional y Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias para las investigaciones.

La tragedia familiar se agrava al recordarse que su hermano mayor, Darwin Josué Irias, fue ultimado el pasado 5 de octubre dentro de un autolavado en el barrio Belén de la misma ciudad, también por sujetos armados que se dieron a la fuga.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil de los asesinatos ni confirmado si ambos hechos guardan relación entre sí.

Estos crímenes ocurren en medio de una ola de violencia persistente en Juticalpa, a pesar de que el municipio permanece bajo estado de excepción como parte de las medidas implementadas para reducir la criminalidad en la zona.