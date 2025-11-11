Kilver Pérez, el hondureño que murió aplastado en México: fue deportado de EE UU e intentaba volver

La historia de Kilver es triste. Fue deportado de Estados Unidos y, aunque eso le permitió, después de 20 años, ver a su familia en Honduras, murió en su intento por reencontrarse nuevamente con sus hijos.
Kilver murió aplastado por un tráiler en México. Era un hondureño originario de Tegucigalpa, tenía 36 años y era padre de tres menores.
¿Cómo sucedió todo? Un día, mientras vivía en EE. UU. y se dirigía a dejar a sus hijos a la escuela, fue detenido por agentes de ICE y posteriormente deportado. Estuvo un tiempo en Honduras, pero decidió regresar al país del norte.
Durante su estadía en Tegucigalpa, sus hijos lo visitaron, pero cuando se marcharon, Kilver comenzó a decir que se iría de “mojado”, porque no quería estar lejos del motor de su vida.
Kilver cumplió su propósito de emprender el viaje, pero no logró concluirlo. Murió en el camino, en tráiler en el que se transportaba.
El 4 de noviembre, Kilver y otros tres migrantes murieron aplastados por el pesado automotor. El accidente se registró en la carretera Jiménez–Torreón, en México.
“Mis ojos y mi corazón lloran, pero mi alma confía en el Señor. Durante casi 22 años no pude verlo, pero nuestro amor y nuestra comunicación siempre estuvieron vivos, porque el cariño verdadero no conoce distancia”, escribió su hermana Sarahy.
“Te amaré toda mi vida, hermano. Gracias por existir, por amarme desde la distancia y por dejar huellas que el tiempo nunca podrá borrar”, agregó Sarahy.
Kilver había compartido en sus redes sociales fotos de la visita de sus hijos. “Los llevó a Roatán, los paseó por todo Honduras”, contó una amiga cercana.
En varios estados en redes sociales, Kilver Pérez, reconocía lo duro que era estár separado de sus hijos, a quienes lastimosamente no volvió abrazar.