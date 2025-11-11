  1. Inicio
Kilver Pérez, el hondureño que murió aplastado en México: fue deportado de EE UU e intentaba volver

En el intento de regresar con sus tres hijos y su esposa en Tampa, EE UU, Kilver Pérez murió en un accidente dentro de un tráiler. Aquí los detalles

  • 11 de noviembre de 2025 a las 06:53
La historia de Kilver es triste. Fue deportado de Estados Unidos y, aunque eso le permitió, después de 20 años, ver a su familia en Honduras, murió en su intento por reencontrarse nuevamente con sus hijos.

 Foto: Redes sociales
Kilver murió aplastado por un tráiler en México. Era un hondureño originario de Tegucigalpa, tenía 36 años y era padre de tres menores.

 Foto: Redes sociales
¿Cómo sucedió todo? Un día, mientras vivía en EE. UU. y se dirigía a dejar a sus hijos a la escuela, fue detenido por agentes de ICE y posteriormente deportado. Estuvo un tiempo en Honduras, pero decidió regresar al país del norte.

 Foto: Redes sociales
Durante su estadía en Tegucigalpa, sus hijos lo visitaron, pero cuando se marcharon, Kilver comenzó a decir que se iría de “mojado”, porque no quería estar lejos del motor de su vida.

 Foto: Redes sociales
Kilver cumplió su propósito de emprender el viaje, pero no logró concluirlo. Murió en el camino, en tráiler en el que se transportaba.

 Foto: Redes sociales
El 4 de noviembre, Kilver y otros tres migrantes murieron aplastados por el pesado automotor. El accidente se registró en la carretera Jiménez–Torreón, en México.

 Foto: Redes sociales
“Mis ojos y mi corazón lloran, pero mi alma confía en el Señor. Durante casi 22 años no pude verlo, pero nuestro amor y nuestra comunicación siempre estuvieron vivos, porque el cariño verdadero no conoce distancia”, escribió su hermana Sarahy.

 Foto: Redes sociales
“Te amaré toda mi vida, hermano. Gracias por existir, por amarme desde la distancia y por dejar huellas que el tiempo nunca podrá borrar”, agregó Sarahy.

 Foto: Redes sociales
Kilver había compartido en sus redes sociales fotos de la visita de sus hijos. “Los llevó a Roatán, los paseó por todo Honduras”, contó una amiga cercana.

 Foto: Redes sociales
En varios estados en redes sociales, Kilver Pérez, reconocía lo duro que era estár separado de sus hijos, a quienes lastimosamente no volvió abrazar.

Foto: Redes sociales
