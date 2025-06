Asesinan a dos mujeres en menos de 24 horas en el país

Según indica el reporte policial, el hecho se produjo a eso de las 4:00 am, cuando individuos armados irrumpieron la casa de Chavarría y, tras encontrarla, la mataron a balazos frente a sus dos pequeñas hijas en el cuarto donde dormían.



Información preliminar de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revela que el principal sospechoso del crimen es la expareja de la joven y padre de una de sus hijas.



Personas cercanas a la víctima señalaron que él la había amenazado tras la ruptura de su relación, ocurrida una semana antes del asesinato.



Según los agentes, el sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada y cuyo paradero se desconoce, le dijo a la víctima: “Si no era mía, no sería de nadie”.



Hasta ayer, la Policía aún no confirmaba si el crimen fue cometido por la expareja o si obedecía a otros motivos.