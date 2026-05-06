Asesinan a auxiliar de las Fuerzas Armadas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un miembro auxiliar de las Fuerzas Armadas de Honduras perdió la vida de manera violenta, la noche del lunes, en la segunda avenida de Comayagüela.

El fallecido fue identificado como Marlo Omar Ham Aguilar, de 51 años de edad, originario del Distrito Central y residía en la colonia Centroamérica Oeste.

El crimen ocurrió a eso de las 10:00 de la noche del lunes, cuando la víctima estaba en un estacionamiento de vehículos de su propiedad.

En ese momento, dos sujetos llegaron armados y le exigieron que les entregaran las llaves de su vehículo por lo que se negó, uno de ellos le disparó y lo asesinó.