Asesinan a auxiliar de las Fuerzas Armadas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un miembro auxiliar de las Fuerzas Armadas de Honduras perdió la vida de manera violenta, la noche del lunes, en la segunda avenida de Comayagüela.
El fallecido fue identificado como Marlo Omar Ham Aguilar, de 51 años de edad, originario del Distrito Central y residía en la colonia Centroamérica Oeste.
El crimen ocurrió a eso de las 10:00 de la noche del lunes, cuando la víctima estaba en un estacionamiento de vehículos de su propiedad.
En ese momento, dos sujetos llegaron armados y le exigieron que les entregaran las llaves de su vehículo por lo que se negó, uno de ellos le disparó y lo asesinó.
Estadísticas
Según reportes estadísticos hasta mediados de abril, los homicidios a nivel nacional muestran un aumento al comparar el mismo período de 2025 y 2026.
Mientras el año pasado se contabilizaban 591 muertes violentas, en el presente año la cifra alcanza los 612 casos, evidenciando un incremento de 21 hechos.