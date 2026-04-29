Adulto mayor muere en su vivienda en San Pedro Sula; no descartan golpe de calor

San Pedro Sula, Honduras.- Una persona de la tercera edad falleció en circunstancias aún no determinadas este miércoles -29 de abril- en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, departamento de Cortés. La víctima, un hombre de entre 60 y 70 años, fue encontrada sin signos vitales al interior de su vivienda, donde, según la información preliminar, residía solo. De manera inicial, el fallecido fue identificado como Luis Alonzo; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad ni han brindado detalles sobre sus familiares.

Agentes policiales fueron alertados del hecho y se trasladaron hasta el lugar para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas. De acuerdo con declaraciones de los uniformados, una de las hipótesis preliminares apunta a que el deceso podría estar relacionado con las altas temperaturas que se registran en la ciudad en los últimos días. “Desgraciadamente, por experiencia, puedo decir que este tipo de casos cuando hay estos golpes de temperatura, son muy comunes las personas que fallecen por golpes de calor”, indicó un agente policial presente en la escena.