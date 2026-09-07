Adolescente de 16 años muere tras aparatoso accidente en la carretera CA-13, en La Lima

Cortés, Honduras.- Sharon Mishell Delgado Gómez, de 16 años, murió este domingo luego de que la camioneta en la que se transportaba junto a familiares volcara en la carretera CA-13, frente al sector de Cazenave, en La Lima, Cortés.

El accidente ocurrió durante la tarde del 6 de septiembre, cuando el vehículo se desplazaba por ese tramo carretero.

Según la información preliminar, la camioneta, una Ford Ranger color blanco, habría sufrido un percance y terminó volcada sobre la carretera luego de que su conductor perdiera el control del automotor.