Adolescente de 16 años muere tras aparatoso accidente en la carretera CA-13, en La Lima

Cortés, Honduras.- Sharon Mishell Delgado Gómez, de 16 años, murió este domingo luego de que la camioneta en la que se transportaba junto a familiares volcara en la carretera CA-13, frente al sector de Cazenave, en La Lima, Cortés.
El accidente ocurrió durante la tarde del 6 de septiembre, cuando el vehículo se desplazaba por ese tramo carretero.
Según la información preliminar, la camioneta, una Ford Ranger color blanco, habría sufrido un percance y terminó volcada sobre la carretera luego de que su conductor perdiera el control del automotor.
La adolescente fallecida era residente en Santiago, Pimienta, Cortés. En el percance también resultaron gravemente heridas otras dos personas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial de El Progreso, Yoro.
Entre las personas heridas se encuentra Ashley Gómez, de 13 años, residente en Santiago, quien presentaba múltiples golpes. La segunda persona fue identificada como Ashley Centeno, de 23 años.
El vehículo era conducido por Marco Delgado, su padre, de 41 años, quien también resultó levemente herido por el accidente.
Dos ambulancias participaron en el traslado de las personas heridas hacia el Hospital Público de El Progreso, donde continuarían recibiendo atención médica.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente y atendieron a las personas afectada, evaluando los daños en la escena.