Adolescente de 16 años es encontrada muerta con impactos de bala en Colón

Vecinos alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de Ángela Rubí Martínez, quien presentaba heridas de arma de fuego en la comunidad de Río Piedra

  • 18 de octubre de 2025 a las 11:07
Adolescente de 16 años es encontrada muerta con impactos de bala en Colón

Agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo de la adolescente Ángela Rubí Martínez en Río Piedra, Sonaguera, Colón.

 Foto: cortesía Ocotillo HN

Colón, Honduras.- Una adolescente de 16 años, identificada como Ángela Rubí Martínez, fue encontrada sin vida la mañana de este sábado en la comunidad de Río Piedra, municipio de Sonaguera, Colón.

Vecinos alertaron a las autoridades tras percatarse del cuerpo, que presentaba impactos de bala, lo que indica que la joven murió de manera violenta.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y confirmaron que la adolescente recibió heridas de arma de fuego, presumiéndose que el homicidio ocurrió en el mismo sitio donde fue hallada.

La escena fue acordonada por policías y fiscales del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue y continuar con las investigaciones pertinentes.

Las autoridades aún no han esclarecido las circunstancias ni el móvil del asesinato, y mantienen la zona bajo resguardo mientras avanzan las diligencias.

El asesinato ha generado conmoción en redes sociales, donde usuarios expresan sus condolencias a la familia.

