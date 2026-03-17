Acribillan a mujer en la colonia Cerrito Lindo de San Pedro Sula

La víctima fue identificada como María Rivera Peña , según confirmaron las autoridades.

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer fue asesinada la noche del lunes en la colonia Cerrito Lindo, en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, en un hecho violento que generó alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con versiones preliminares, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en una calle poco transitada, lo que alertó a los residentes de la zona. Al salir a verificar, encontraron a la mujer gravemente herida.

Testigos relataron que la víctima habría sido llevada hasta el lugar por sujetos armados, quienes la obligaron a descender y luego le dispararon en múltiples ocasiones.

Elementos de socorro acudieron tras recibir la alerta, pero al llegar solo pudieron constatar que la mujer ya no tenía signos vitales.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las causas del crimen.