En accidente de tránsito muere joven en Talanga; no logró llegar al hospital

El incidente ocurrió en un sector situado detrás de un banco local, donde dos motocicletas colisionaron por motivos que aún no han sido esclarecidos. Uno de los vehículos habría sido conducido por el propio Cristofer, según relataron vecinos que presenciaron el caos tras el choque.

Talanga, Honduras.- Un joven identificado como Cristofer Alexander Valle perdió la vida el martes en Talanga, Francisco Morazán, después de sufrir un accidente de tránsito y no lograr llegar con vida a un centro asistencial. Sus familiares hicieron todo lo posible por auxiliarlo, pero el tiempo jugó en su contra.

Aunque inicialmente el muchacho permanecía con signos vitales, sus heridas eran severas. Parientes y pobladores lo subieron a una mototaxi para trasladarlo a la sede de la Cruz Roja, pero al llegar, según versiones extraoficiales, no encontraron personal disponible para atenderlo.

Momentos más tarde, socorristas del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar. Los rescatistas lo colocaron en la cama de un pick-up para movilizarlo de emergencia hacia un hospital. Sin embargo, durante el recorrido, específicamente cuando pasaban por la zona de El Estero, el joven dejó de respirar debido a la gravedad de las lesiones.

En redes sociales circula un video captado por testigos que muestra los desesperados intentos por mantenerlo con vida. En la grabación se escucha a una mujer, aparentemente su madre, clamando porque no perdiera el conocimiento, mientras otras personas trataban de sostenerlo y reanimarlo.

La muerte de Cristofer generó consternación en la comunidad de Talanga. Muchos habitantes expresaron su frustración por la falta de un hospital público que atienda emergencias en el municipio, señalando que situaciones como esta podrían evitarse con una mejor infraestructura de salud.