"Son artefactos distintos y está más vieja": padre de Angie sobre pieza hallada en Roatán

El progenitor de Angie Peña destacó los puntos que demostrarían que la pieza no corresponde a la moto que alquiló en la playa para salir a dar un paseo. La imagen muestra una aparente inscripción que la pieza encontrada tendría, misma que la ella llevaba no presentaba.

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Tras el hallazgo de la pieza de un vehículo acuático en una playa de Roatán, Islas de la Bahía, el padre de Angie Peña, joven desaparecida mientras conducía una moto de agua el pasado 1 de enero, desvirtuó la posibilidad de que la misma corresponda al caso, pues manifestó que no tienen ninguna similitud.



Walter Peña, padre de la joven de 22 años, dijo a EL HERALDO que lo que se encontró fue una una pieza desgastada y cuyas características son totalmente diferentes a la jet ski que conducía su hija en la playa de West Bay.



"Ahorita me acaban de notificar del hallazgo de una carcasa de una jet ski, pero es carcasa, ya está demasiado vieja, entonces no es nada relacionado con el caso de mi hija", manifestó inicialmente.

VEA: "Tu primer cumpleaños lejos de casa": convocan a jornada de oración por Angie Peña

+ "¿A quién protegen? ¿En las manos de quién estamos?": las dudas que rondan la mente del padre de Angie



Minutos más tarde y con más información en su poder, Peña aclaró que el artefacto encontrado ni siquiera corresponde a una jet ski, sino a un medio de transporte marítimo totalmente diferente, incluso, distan en color y condiciones.



"Son características totalmente diferentes, esa parte en la (moto) de Angie era gris y negro. Son inclusive artefactos marítimos totalmente diferentes", comunicó.



Inicialmente se creía que la pieza podría corresponder al caso, pues fue hallada muy cerca del sitio donde ella desapareció y se cree que pudo ser arrastrada por las fuertes olas, por lo que un lugareño procedió a reportarlo a las autoridades competentes quienes llegaron al sector y analizaron el artefacto para solventar cualquier duda al respecto.

VEA TAMBIÉN: "Nada nos orienta a creer que se trate de un rapto": DPI sobre caso de Angie Peña

Piden agilizar la búsqueda y considerar otras posibilidades

Este mismo día, el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Nolasco, dijo que la institución continúa con la búsqueda de la joven profesional, ante los rumores de que el caso había sido cerrado.



Por su parte, Miguel Reyes, oficial del centro de información marítima de la Marina Mercante, manifestó que "Desde el día que se emitió la alerta se agrupó una fuerza de trabajo comprendida por la Fuerza Naval de Honduras, Centro de Operaciones de la Fuerza Aérea, Comisión Permanente de Contingencias Marina Mercante, fuerzas vivas y dueños de embarcaciones para activar un protocolo de búsqueda. Nosotros como autoridad marítima, cada vez que un barco zarpa hacia cualquier lugar le damos instrucciones, para que estén pendientes cuando navegan por cierta área, de lo que puedan ver, que puedan prestar ayuda. Asimismo lo hacemos con embarcaciones interjurisdiccionales, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de los guardacostas".



Mientras que el padre de la joven capitalina ha denunciado que pese a esos esfuerzos en el mar, aún no se ha conformado un equipo de búsqueda en tierra, donde también se presume que podría estar, pues nada ha confirmado que haya sufrido un accidente acuático.



"Las autoridades se están desligando, dejándole toda la carga probatoria a la fiscal de Roatán, que es una fiscal de delitos comunes, no tiene los medios y recursos para emprender una verdadera búsqueda. A estos 18 días que se ha extraviado mi hija ¿por qué no se ha conformado un verdadero grupo de búsqueda? Ya es hora de que investiguen y salgan de las hipótesis ¿qué es lo que esconden?", cuestionó.

LE PUEDE INTERESAR: "Quieren decir que fue un accidente, pero no hay pruebas": Padre de Angie Peña denuncia poca investigación