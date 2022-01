Asesinan a dos hombres en el barrio El Hatillo de Catacamas, Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- Un doble asesinato se registró la madrugada de este domingo en el barrio El Hatillo del municipio de Catacamas, Olancho.



Por el momento se desconoce el nombre de las personas fallecidas, quienes quedaron cerca de la motocicleta color azul en la que se conducían.

Uno de los occisos vestía una camiseta a rayas, un pantalón jean color azul y tenis blancos; el otro una camisa azul y blanco, un pantalón verde y zapatos tipo burro.



Las víctimas quedaron tendidas en medio de la calle de tierra, frente a varias viviendas, de donde salían los vecinos atemorizados cuando el sol comenzó a salir y dijeron desconocer las causas del violento hecho.



"No los conocíamos. Pedimos a las autoridades que patrullen más", pidió un vecino consternado. "Oí la tirazón y hasta ahorita que me levanto me encuentro con esa escena ¡Ni quiera Dios!", manifestó otro.

Al sector también llegaron autoridades policiales para resguardar la escena y realizar las pesquisas correspondientes.