Guardia de seguridad muere tras jugar a "la ruleta rusa" en La Ceiba

ATLÁNTIDA, HONDURAS.- Un hondureño perdió la vida trágicamente en un intento por sumarse a un reto de moda que, pese a ser peligroso, se ha popularizado entre los usuarios de las redes sociales, sobre todo, en la juventud.



El joven de 28 años respondía al nombre de Marden Valdez, quien falleció el pasado lunes tras inferirse un disparo en la cabeza mientras él mismo filmaba el momento en un video.



Valdez se desempeñaba como guardia de seguridad desde hacía un mes y medio y había sido asignado a una caseta de vigilancia en el acceso a la residencial El Toronjal de La Ceiba, Atlántida, lugar donde ocurrió la tragedia.

Grabó su muerte

El celador habría intentado jugar a la ruleta rusa, uno de los retos más peligrosos que circulan en las redes sociales y fue de esa manera como perdió la vida.

En unas imágenes que aparecen en su cuenta de Facebook se observa una grabación previa en la que filmó con su celular cómo se lleva el arma a la sien y aprieta el gatillo. A Valdez el juego le producía adrenalina, pues su vida estaba determinada por la probabilidad de que al apretar el gatillo la bala impactara contra su cabeza, o no.



Y pese a que en esa ocasión salió bien librado, el lunes decidió volver a intentarlo mientras estaba en sus horas de trabajo en la aseta del sector residencial. Eran aproximadamente las 11:00 a.m, el joven tomó su teléfono celular y, sin saberlo, captaría su último instante de vida.

Dentro de esta caseta de seguridad fue hallado Valdez, aún con vida.







El video muestra a Valdez con su uniforme y de fondo a todo el volumen se oye la canción "Prrrum", de Cosculluela, un hecho que llamó la atención después de su muerte, pues algunos usuarios de las redes sociales notaron que era el tema que elegía para la mayor parte de sus grabaciones.

“Parecía estar obsesionado con esa melodía, ya que todos sus videos los hacía con esa canción”, comentó uno de sus seguidores.



En pocos segundos, Marden levantar su pistola, calibre 38,se la coloca en la cabeza, hala el gatillo y se detona una bala, de inmediato, su teléfono cae bruscamente y no se vuelve a saber nada más.

Consternación

“Yo lo llamaba por el radio, pero no me respondía. Me preocupé y fui a ver a la caseta y ya lo vi tirado con sangre ”, dijo uno de sus compañeros de vigilancia. "Para nosotros es extraño lo que pasó porque tenía un comportamiento normal", agregó.



Sin embargo, cuando fue encontrado por sus compañeros aún estaba con vida, por lo que fue llevado al Hospital Atlántida, de donde después fue remitido a San Pedro Sula, en el departamento de Cortés y donde finalmente fue reportado muerto.

El joven de 28 años