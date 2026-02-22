Asesinan a una mujer con arma blanca en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.-Una mujer fue asesinada la madrugada de este domingo 22 de febrero en la ciudad de El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima mortal.

Informes preliminares indican que a eso de las 4:00 de la mañana, una mujer fue ingresada al Hospital de El Progreso, con varias heridas de arma blanca en el cuerpo.