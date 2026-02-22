Asesinan a una mujer con arma blanca en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.-Una mujer fue asesinada la madrugada de este domingo 22 de febrero en la ciudad de El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras.
Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima mortal.
Informes preliminares indican que a eso de las 4:00 de la mañana, una mujer fue ingresada al Hospital de El Progreso, con varias heridas de arma blanca en el cuerpo.
Debido a la gravedad de las heridas recibidas, la mujer no soportó y unos minutos después de ser ingresada falleció.
Hasta el momento no hay mayores detalles de cómo ocurrió el ataque ni quién lo habría perptrado.
El cadáver de la mujer fue trasladado en horas de la mañana hasta la morgue de la zona, donde permanece a la espera de su respectiva identificación.