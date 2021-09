Pleito entre bandas fue el motivo de tres muertos en Gualala, Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- Tres hombres entre ellos dos hermanos, fueron asesinados la mañana del martes en el sector de El Playón, en el municipio de Gualala, a inmediaciones de la cárcel de Ilama conocida como “El Pozo”.



Los fallecidos viajaban en un vehículo turismo color verde cuando fueron acribillados a balazos por dos personas, según el reporte preliminar de la Policía Nacional.



Uno de los ejecutados es Marlon David Flores Cuéllar, de 38 años de edad, alias “Manteca”, residente en la comunidad de La Unión en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara, quien había sido detenido por agentes de la Policía el lunes 30 de agosto por el delito de portación ilegal de armas, pero fue dejado en libertad en los juzgados de Santa Bárbara.



Además, había sido capturado el 23 de diciembre de 2019, acusado por el delito de asesinato.

Los otros dos fallecidos en el homicidio múltiple fueron identificados como los hermanos Gerson Leonel Pérez Gutiérrez, de 30 años de edad, y Jorge Adalid Pérez Peña, de 34 años de edad, ambos originarios y residentes en la comunidad de La Unión del municipio de Trinidad, Santa Bárbara.



Una hermana de Gerson Leonel y Jorge Adalid llegó al lugar de la escena del crimen y aseguró que andaban trayendo a Marlon David, y que les había ocurrido la tragedia “por andar con una persona equivocada”.



Sobre las investigaciones preliminares relacionadas a la masacre de las tres personas en Gualala, Santa Bárbara, una fuente policial dijo a EL HERALDO que la principal hipótesis “es pleito entre bandas”. “Hay dos grupos que se dedican al microtráfico de drogas y el lunes habíamos capturado a uno de los integrantes de estos grupos que fue dejado en libertad por el delito de portación ilegal de armas y fue acribillado junto a dos hermanos”, dijo Daniel Molina, jefe departamental de la Policía Nacional en Santa Bárbara.

Uno de los sujetos pretendió huir. Foto: El Heraldo

Dos cuerpos de las personas acribilladas quedaron en el interior del turismo y otro a pocos metros ya que intentó huir, pero fue alcanzado por las balas. Los familiares llegaron e intentaron llevarse los cuerpos de los fallecidos antes de que llegara el personal del Ministerio Público y Medicina Forense para reconocer y levantar los cuerpos para trasladarlos a la morgue en San Pedro Sula.



Uno de los fallecidos fue subido a la paila de un vehículo pick up, pero debido a la intervención de los agentes policiales no se permitió esta acción y al final aceptaron que las autoridades realizaran el trabajo legal correspondiente.



Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las averiguaciones para identificar a las dos personas que cometieron la masacre.



Esta es la masacre número 33 que se reporta en lo que va de este año y han dejado 114 víctimas mortales. Hay que recordar que hace cuatro días ocurrió la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño, en el barrio Buenos Aires de Taulabé, Comayagua, donde encapuchados fuertemente armados ingresaron a una vivienda, dispararon en reiteradas ocasiones y luego se dieron a la fuga.

