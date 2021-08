“Intentan evitar nuestro trabajo en esa zona”: Policía por supuesto abuso en El Ocotillo

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Policía Nacional dijo este miércoles que se mantendrá al margen para que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realice las investigaciones sobre la denuncia de la violación a una menor de edad en la posta policial de El Ocotillo, sector del Carmen, San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



La madre de la adolescente denunció que dos elementos de la Secretaría de Seguridad metieron a su hija al recinto y abusaron sexualmente de ella.

"Mi hermana le había dado 10 lempiras a mi hija para que comprara una baleada y ella se fue, pero ya no había (baleadas), entonces cuando venía subiendo los policías la agarraron y la metieron a la posta", aseguró la acongojada señora.



"Ella andaba con un chupete y un golpe en la boca, después de que la violaron la bañaron… yo trabajo y ya no puedo confiar (en los policías)", agregó.



Tras el hecho, las autoridades convocaron a una conferencia de prensa y no descartaron que la denuncia sea para evitar que ellos sigan realizando los trabajos de saturación en la zona.

"Hay estructuras que intentan evitar que nuestra institución haga su trabajo en esa zona, pero no vamos a ceder, no van a evitar que sigamos desempeñando las funciones y protegiendo a la población de El Ocotillo", dijo Lincoln Gustavo Pacheco, jefe regional de la Policía Nacional.



Asimismo, aseveró que darán toda la contribución necesaria a la Atic "para llegar a la verdad del hecho denunciado y así demostrar que la Policía Nacional está apoyando, pero no contumeriando conductas que violan los derechos humanos".



Pacheco reveló que los policías que se encontraban en la estación policial en el momento de la supuesta violación, siguen desempeñando sus funciones hasta que termine el proceso de investigación.

"Creemos que han sido golpes contundentes y ahora ellos quieren tomar represalias contra la Policía Nacional, pero nunca nos van a amedrentar", advirtió el jefe policial.

Ministerio Público

Por su parte, el Ministerio Público (MP) inició las investigaciones del caso para determinar si hubo o no violación en la Posta del Ocotillo.



El portavoz de la Fiscalía en la zona norte, Elvis Guzmán, detalló que el ente acusador ya hizo la inspección en el lugar y tomaron los datos de los policías que estaban asignados cuando supuestamente se registró el hecho.

