Enfermera que murió en accidente en La Ceiba se iba a casar este lunes  

LA CEIBA, HONDURAS.-Faltaban pocas horas para que Ely Dioselina Tróchez dijera "sí" en el altar, sin embargo, un trágico accidente vehicular le arrebató la vida y dejó un gran vacío entre su prometido, familiares y amigos.



La desgracia ocurrió la madrugada de este sábado cuando Ely acababa de terminar su turno de trabajo.



La licenciada en enfermería, de apenas 24 años de edad, estaba comprometida con Austin Daniel, quien al enterarse del accidente recurrió a las redes sociales para dedicarle un nostálgico mensaje de despedida.

LEA: Tres muertos deja nueva masacre en el barrio Las Palmas de San Pedro Sula



"Nunca pensé que escribiría un mensaje así, hoy has dejado este mundo, dicen que Dios tiene una razón para todo, pero no entiendo. Ojalá me dijeras qué hacer. Eres la chica de mis sueños, para mí eres perfecta aunque digas ´nadie es más perfecto que Dios´, pero siempre serás perfecta para mí", escribió en sus redes sociales el hombre originario de Estados Unidos.



"Te extraño mucho, estaba emocionado de construir nuestra vida juntos, de tener los hijos de los que siempre hablábamos. Las palabras nunca podrán explicar cómo me siento, Te amo a mi amor, nunca te olvidaré, eres mi primer amor verdadero y siempre lo serás", agregó el extranjero.



Austin llegó el viernes a San Pedro Sula y esta mañana lo irían a recoger para trasladarse a la ciudad de La Ceiba sin imaginar que realmente vendría al velorio de su amada.

ADEMÁS: Accidentes y crímenes: los sucesos de la semana en Honduras (FOTOS)



Ely ya había solicitado permiso en su trabajo para contraer nupcias e irse de luna de miel. Este sería uno de sus últimos turnos soltera.



Hasta el momento las autoridades de la Sección de Accidentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) desconocen qué provocó el trágico accidente vial.

Familia destrozada

Alberto Tróchez, candidato a la alcaldia del municipio de El Porvenir por el movimiento Libertad y Refundación (Libre) y hermano mayor de Ely, aseguró que se encuentran muy consternados por la trágica muerte de su hermanita.



"Mi hermana era una persona muy sociable, muy servicial, los que la conocían pueden dar fe de como era mi hermana, mi madre está destrozada, la familia no se esperaba este duro golpe, mi hermana venia de trabajar, estaba en el turno C, y ayer como que presentía, era su último dia de trabajo porque tenía otros planes, pero que vamos a hacer con los planes de Dios" contó candidato de Libre.

+Aplastado por un vehículo muere conductor de grúa en San Pedro Sula