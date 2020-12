"Nadie espera ver a un familiar tirado y tapado con un plástico ultimado por un sicario", primos de abogado asesinado en La América

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Disfrutó de un suculento almuerzo sin imaginarse que sería el último, pues al abordar su vehículo fue atacado a balazos y murió casi al instante.



Eso fue lo que le ocurrió al abogado Carlos Eduardo Vallejo Valladares, quien perdió la vida en una pupusería ubicada en la colonia América, al sur de la capital.



El sangriento hecho se registró a eso de las 2:00 de la tarde del miércoles cuando el profesional del derecho abandonaba el establecimiento y se dirigía a su vehículo, una lujosa camioneta que estaba estacionada cerca del local donde había ingerido los sagrados alimentos.

LEA TAMBIÉN: Capturan a dos miembros de la MS-13 cuando distribuían droga en SPS



Dos criminales que portaban armas automáticas se le acercaron y sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones en la cabeza y expiró, quedando el cuerpo boca abajo en la acera del local.



Los sicarios se transportaban en una motocicleta color negro y después de cometer el crimen se dieron a la fuga con rumbo desconocido.



Carlos Eduardo Vallejo Valladares era un joven profesional del derecho, graduado de una universidad privada de la capital.



Tenía su propio bufete y litigaba en los tribunales de la capital, se enfocaba en casos de bienes raíces, casos en material civil y contencioso administrativo.

Labor

“Él era un colega más y era primo de la familia. Él no tenía enemigos y ejercía la profesión de una manera normal como la ejercemos todos. No ejercía la materia penal y más que todo se dedicaba a la materia civil y contencioso administrativo”, comentó el abogado Edwin Rodríguez, en el lugar de la escena, minutos después que ocurrió el crimen.

Vea aquí: Caen 'El Tremendo' y 'El Raro' en operativo 'Navidad Segura 2020'



“Lo que exigimos es que se haga una investigación real y que no sea un expediente más. Que se capture a los malhechores tanto los materiales como intelectuales, porque este peligro lo corremos todos los ciudadanos y no solo los abogados”, manifestó Rodríguez.

“Lamentable que haya muerto de esta manera, ni un abogado, ni un médico, ni un albañil, ni ningún ciudadano merece morir de esta forma. Exigimos justicia”, enfatizó.



“Nadie espera ver a un familiar tirado y tapado con un plástico ultimado por un sicario, porque son sicarios que lo mataron por encargo y habría que dar con el responsable o los responsables”, recalcó.



Agentes de la Policía Nacional llegaron y acordonaron el lugar para iniciar las investigaciones del homicidio. Mientras que personal de Medicina Forense y Ministerio Público reconoció y levantó el cadáver para ingresarlo a la morgue.



El pasado 23 de julio fue asesinado el abogado Noé López. El crimen se registró en el barrio Soledad de Juticalpa, Olancho. Desde esa fecha no se registraba un atentado criminal contra un profesional del derecho