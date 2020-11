Madre de agente asesinado: “Daniel es mi todo, él es mi bebé. Él se preocupaba mucho por mí"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 22 disparos en diferentes partes del cuerpo terminaron con la vida de un agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El hecho criminal se registró a eso de las 7:30 de la mañana del martes frente a una iglesia ubicada en el sector 2 de la colonia Hato de Enmedio, donde perdió la vida José Daniel Díaz Callejas, de 26 años de edad.

Díaz Callejas ingresó a la institución policial hace cuatro años y estaba asignado al Departamento de Criminología de la DPI. El agente, quien residía en el sector donde le quitaron la vida, era esperado por personas que se transportaban en un automotor quienes esperaron que se subiera a su carro Hyundai, color blanco y sin placas, y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

El uniformado salía todos los días casi a la misma hora hacia su trabajo ubicado en la colonia Kennedy de la capital.

El informe preliminar de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) establece que a las 7:40 de la mañana se recibió una denuncia de parte del Sistema Nacional de Emergencia 911 donde se les informaba de la muerte de una persona en la colonia Hato de Enmedio, por lo que de inmediato se movilizaron agentes de Distrito Policial 1-3 de la colonia Suyapa y verificaron que en la acera de la calle del sector 2 había una persona fallecida, e inmediatamente reconocieron que se trataba de un agente de la Policía Nacional.

De acuerdo con la narración de los hechos, el agente se dirigía a su lugar de trabajo y fue sorprendido por los criminales, quienes al cometer el hecho inmediatamente se dieron a la fuga.

Los uniformados que llegaron a la escena desconocen los móviles del crimen por lo que de inmediato realizaron operativos en la zona con el objetivo de identificar el vehículo y las personas que participaron en el homicidio.

A los pocos minutos llegaron los familiares, entre ellos la madre del agente y la esposa, que se encuentra en estado avanzado de gestación.

La madre, quien no quiso revelar su nombre, dijo: “Él era un gran hijo, un gran padre. Él era mi hijo y trabajaba en la DPI desde hace cuatro años”.

“Daniel es mi todo, él es mi bebé. Él se preocupaba mucho por mí. Mire, él me daba mis zapatos, mi ropa, mis medicamentos y estaba pendiente de que no me faltara nada”, dijo la acongojada madre.

Aseguró que José Daniel “no tenía enemigos, pero en los trabajos siempre hay personas que no lo quieren, pero uno no puede juzgar”, enfatizó con lágrimas en sus ojos.

Personal de Medicina Forense, Ministerio Público y DPI llegaron a reconocer y hacer el levantamiento del cadáver para luego trasladarlo a la morgue donde se le practicó la autopsia. Mientras que los agentes de investigación iniciaron las pesquisas orientadas a establecer las causas del crimen y capturar a los responsables.