Hombre ataca a machetazos a sus padres porque le prohibieron salir en Olancho

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un acto de salvajismo fue protagonizado por un hombre en el sector de Sabana Larga, Guarizama, Olancho, al agredir a machetazos a sus padres, dos ancianos que sufrieron heridas en varias partes del cuerpo.



El detenido, identificado como "Martín", de 42 años de edad, atacó a sus progenitores a raíz de los regaños y prohibiciones para que no saliera de su vivienda. Las medidas no le gustaron y decidió tomar el filoso machete para agredirlos.



El informe policial detalla que el brutal hecho ocurrió a eso de las 9:20 de la mañana. Los gritos de los ancianos provocaron que los vecinos alertaran rápidamente a las autoridades y no ocurriera una tragedia mayor.

LEA: Hallan semidecapitada a jovencita de 18 años en El Paraíso



Las víctimas, que afortunadamente sobrevivieron, son los adultos mayores Pedro Nolasco Matute Sarmiento y su esposa María Esmeralda Sevilla.



Para tratarse las heridas, ambos fueron trasladados al hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho.

Condenable

En varias imágenes que circulan en las redes sociales, se ve a Matute Sarmiento con heridas en su cabeza y antebrazo.

Además, a María Esmeralda se le ve llorando con el rostro y la ropa ensangrentada, mientras la movilizan en un vehículo.



El individuo es acusado del delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de sus padres, informó la Policía Nacional.

DE INTERÉS: Falsos agentes sacan a dos hermanos de su casa y los acribillan en SPS