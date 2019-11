Enfermera acusada de cortarle los genitales a su pareja: Yo no sé quién se lo cortó

MORAZÁN, YORO.- Italina Cedillo Ramos (31) negó haberle cortado los genitales a su exmarido en una calle oscura del barrio Escolar de este municipio cuando supuestamente se disponían a tener intimidad.



La primera versión que el hombre lesionado dio a la Policía fue que el hecho sucedió el sábado a eso de las 9:00 PM cuando él y la mujer, con quien procreó un hijo que ya tiene ocho meses, se disponían a tener un encuentro sexual a la luz de la luna, a inmediaciones de la calle de tierra en esa zona solitaria.



Luego de roces y besos, según contó el hombre, cuando estaba distraído, la mujer lo cortó con un bisturí. Cedillo, quien es enfermera, fue trasladada a la posta.



El afectado le dijo a la Policía que no levantaría cargos contra su exmujer, por lo que la acusada fue dejada en libertad.



“Yo estaba en turno en el trabajo cuando esto ocurrió y tengo pruebas de ello. Yo no sé la vida de él, no sé con quién estaba ni quién le cortó su miembro.

La Policía me llegó a buscar a la casa y me di cuenta que él me estaba acusando de este hecho, no sé porqué lo hizo realmente o si es por resentimientos contra mí, todas esas acusaciones son falsas.

Él tenía otra mujer, por eso nos dejamos”, dijo.