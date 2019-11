Madre de niña degollada: "La dejé con la mamá de él, decía que sin ella no podía vivir"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con lágrimas en su rostro y hundida en la desesperación, una joven de 16 años no podía creer lo que le había ocurrido a su hija: su expareja la había matado de una forma despiadada y cruel.



La bebé, de cuatro meses, fue degollada por su propio progenitor, quien argumentó que en ese momento solo "pasaron malos pensamientos" por su mente porque "se me metió el diablo".



La mujer, quien vive en la aldea Las Flores, El Paraíso, contó que desde el martes anterior "dejé a la niña con la mamá de él, porque decía que sin ella no podía vivir”.



Aparentemente, la mujer había dejado a su exsuegra al cuidado de la menor, mientras ella trabajaba, sin embargo, no se esperó que su expareja la matara.

Luis Antonio Rodríguez Vallejo, de 20 años, mató a la niña con un machete, luego de sacarla en brazos por la fuerza, sin que nadie puediese hacer nada.



El crimen ocurrió en una finca frente a los abuelos de la niña, según confesó el mismo detenido.

Peleas

En su declaración, la madre de la niña confesó que constantemente peleaba con su expareja.



Mientras que el padre, quien fue detenido, argumentó que la culpa de todo la tiene su mujer, porque lo dejó y lo embrujó. "Yo creo que esa mujer me había hecho mal, porque con los cinco sentidos no lo hubiera hecho".



"Me arrepiento de lo que hice, pero ya es tarde", continuó diciendo.

