Padre que asesinó a su hija en El Paraíso: "Se me metió el diablo"

EL PARAÍSO, HONDURAS.-Luego de haber confesado que había degollado a su propia hija de cuatro meses de nacida, Luis Antonio Rodríguez Vallejo, aseguró que no estaba en sus cinco sentidos cuando pasó todo.



"Me arrepiento de lo que hice, pero ya es tarde. Por mi mente solo pasaron malos pensamientos, en ese momento no supe que hacer se me metió el diablo", dijo entre lágrimas cuando estaba siendo trasladado por las autoridades.



El detenido, que tiene 20 años de edad, dijo que la culpa de todo la tiene su mujer, porque lo dejó y lo embrujó. "Yo creo que esa mujer me había hecho mal, porque con los cinco sentidos no lo hubiera hecho"



El joven confesó que mató a la bebé con un machete y "lo hice enfrente de mis padres".

VEA: Dos masacres y la muerte de varios niños entre los sucesos de la semana

Crimen

El lamentable hecho ocurrió en la aldea Las Flores, de El Paraíso, en el oriente de Honduras, a eso de las 10:00 de la noche del domingo, cuando, según versión de testigos, el sospechoso llegó en veloz carrera y entró bruscamente a la vivienda.



Una vez dentro se dirigió hacia donde estaba la menor, la tomó y la llevó en dirección a una finca donde la degolló con un arma blanca tipo machete, provocándole la muerte de manera instantánea.

ADEMÁS: Hallan muerto a hombre en una cuneta en la colonia Central de SPS