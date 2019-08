Rescatan a joven que estaba a punto de ser descuartizado en la capital

TEGUCIGALPA,HONDURAS.-

En un sector montañoso de la colonia Loarque, en el sur de la capital de Honduras, policías hallaron a un joven atado de manos, vendado y con signos de tortura.



De acuerdo con agentes policiales, la víctima estaba a punto de ser asesinada, pero la llamada oportuna de un testigo al 911, evitó el sangriento acontecimiento que estaba a punto de ejecutarse.



"Eran tres (personas que lo raptaron), pero cuando me traían en el bus eran dos con las armas", relató el joven.



"Yo me tiré por Comayagüela por las manifestaciones. Ahí me pusieron las armas y me montaron a un bus, luego bajaron a toda la gente y me llevaron para la montaña y solo estaban esperando las cosas para descuartizarme", contó.



Y es que de acuerdo con elementos policiales, los criminales solo estaban a la espera de hachas y sacos para llevar a cabo el macabro plan de quitarle la vida, pero afortunadamente la acción no se consumó.



"Yo pensaba que era mi último día y estaba pensando en mi hermana, en mi novia más que todo. No sé, fue bien feo, como una pesadilla", narró.



