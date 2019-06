Diccionario de las maras: los términos que utilizan los pandilleros de Centroamérica para comunicarse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "¿Qué ondas, homie? Mirá ve, la onda es que ahorita a traer unos juguetes voy para una fiesta navideña. Voy a ver si le aparto a tus cachorros, para los dos. ¿O los tres?".



Este es uno de los fragmentos de una conversación que mareros salvadoreños tuvieron antes de una reunión con funcionarios de la alcaldía de un país vecino y que el portal digital El Faro reveló en exclusiva en su nota "Nayib Bukele también pactó con pandillas".

Lo anterior solo es un ejemplo de la jerga que adoptaron los integrantes de la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 para comunicarse y evitar ser detectados por personas externas al grupo.



La masiva deportación de Estados Unidos de exconvictos que pertenecían a la pandilla 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la década de los 90 tal vez dieron un empujón para que estos grupos criminales convirtieran a Centroamérica, y especialmente a Honduras, en su casa.





Para esa época, la película Blood In, Blood Out ("Sangre por sangre") de 1993, que narra la historia de un grupo de hermanos chicanos los cuales desvían sus caminos gracias a sus acciones como pandilla, penetra un lenguaje diferente en los adolescentes.



Sin embargo, ese ejemplo de cómo se comunican los miembros de esas escuelas del crimen se queda corto con la evolución que los mareros y pandilleros han tenido en los últimos años.



El marero ya no viste con pantalones cholos o calzonetas anchas. Tampoco con tenis marca Cortez, medias hasta la chimpinilla o la camisa con un número en su dorsal.

Los tiempos han cambiado y es extraño encontrarse a un miembro de estos grupos criminales con ese tipo de caracteristicas. Evolucionaron en varios aspectos y el lenguaje no fue la excepción.

Los miembros de las Maras y Pandillas marcan su territorio en la capital de Honduras.







Las maras y pandillas utilizan esta jerga (lenguaje o vocabulario propio) para comunicarse. Para los siguientes términos, los pandilleros optan por referirse de la siguiente forma:



MIEMBROS POLICIALES: Jura, placa, azules, pitufos, estudiantes



SOLDADOS: Ranitas, monjas, verdes, iguanas, a las personas comunes



POBLACIÓN: Civiles

ARMAS DE FUEGO CORTAS: Juguetes, crayolas, lápices, mazo



ARMAS DE FUEGO LARGAS: Lapiceros, escobas, colores, pescados, cuerno (AK-47). Al fusil M16 le dicen largo o corto.



CARABINAS: Cara de vaca, pata de cabra.



GRANADAS FRAGMENTARIAS: Melones, limones, mandarinas, aguacates.



GRANADAS HECHIZAS: Papas.

Igualmente utilizan los siguientes términos:



TESTIGOS CIVILES: Utilizado para las personas que no pertenecen a ninguna pandilla.



RATA O SOPLÓN: Es una persona que delata a un pandillero o a un particular. También les dicen a los informantes de la Policía. Un término equivalente es "ventiladores".



PESETAS: Usado contra los pandilleros que brindan información a la Policía y declaran en contra de los mismos pandilleros. En una cárcel, los pesetos son aquellos qu han abandonado las filas de las maras.

WILA: Es una carta firmada por uno o más pandilleros, en donde se envía órdenes o indicaciones a otros miembros (ranfleros, corredores de programa, jefes de clicas o pandilla en general) en código.



LUZ VERDE O LUZÓN: Cuando han dado la orden de matar a una o más personas específicas, sean pertenecientes a la misma pandilla, a pandilleros contrarios o civiles.



CORTE: Castigo que le aplican a un pandillero cuando ha incumplido una orden o una indicación de su líder.



PASE: Acto cuando solicitan o tienen el permiso de realizar alguna acción delictiva o instructiva o tener el aval de determinada clica o estructura para decir públicamente que son parte de esa pandilla (rifar barrio).



RIFAR EL BARRIO: Hacer señas, con las manos, de letras o números que identifican con determinada pandilla, así como hacerlo de forma verbal (gritar).



HOME BOYS: El miembro de una pandilla. Obtiene este nombramiento tras realizar varias pruebas y el ritual de ingreso, es decir, una golpiza que se le propina a los aspirantes y que dura según la pandilla: 13 segundos para la MS-13 y 18 segundos para el Barrio 18.

HOME GIRL: Mujer que pertenece a una determinada pandilla

JAINA: Novia de un pandillero

RUCA: Mamá del marero



RENTEAR: Acción de exigir dinero a una o más personas, mediante amenazas a muerte, a la víctima o familiares de la misma. La intimidación se realiza a través de colaboradores de la pandilla, por medio de teléfono celular o fijo, cartas, escritos, medios informáticos y redes sociales.



BRINCAR: Acción que realiza una mujer u hombre, mediante un ritual que consiste en aguantar golpes y con el único permiso de protegerse la cara, no así para el resto del cuerpo. Tampoco se pueden defender. La golpiza dura según el número que exhibe la pandilla: 13 segundos para la Mara Salvatrucha, y 18 para el Barrio 18. En otras ocasiones consiste en una misión de asesinar a una o más personas.



TACA: Apodo o pseudónimo que le asignan a un pandillero para ser reconocido en ese grupo delictivo.



PLACA O PLACAZO: Pintar el nombre de la pandilla o de la clica mediante un grafiti o dibujo en paredes o tatuarse el cuerpo con letras y números alusivos al grupo.



POSTES: Personas encargadas de realizar la vigilancia en diferentes sectores o zonas y avisar por cualquier medio la presencia de policías y militares, así como de cualquier persona ajena al barrio.



OBSERVACIÓN: Es un individuo que aspira a ser parte de la pandilla.



CHEQUEO: Aspirante a la pandilla que ya pasó de civil a bandera y observaciones, y ya ha realizado algún hecho delictivo (puede ser homicidio o cualquier otra misión, dependiendo de la clica).



PALABRERO: Termino para identificar al jefe o encargado de una clica.



CORREDOR DE CLICA O CLICA: Es el conjunto de pandilleros de un determinado lugar o zona, además, este pandillero es el que está a cargo de una base o de una clica o de un programa, tiene poder de decisión, así como de organizar, ordenar o ejecutar acciones delictivas.



PROGRAMA: Es el conjunto de clicas unidas para fortalecerse o apoyarse entre sí con el objetivo de tener el control de determinado lugar o territorio o para apoyar a las clicas que tienen pocos miembros o recursos. Puede ser formado por una clica o varias de las mismas, de acuerdo a la capacidad de recursos humanos y económicos.



RANFLA: Es la que está compuesta por un grupo de pandilleros elegidos por sus mismos integrantes como representantes de la pandilla, los cuales también pueden ser elegidos por una persona que tenga tiempo de estar en la pandilla. Los ranfleros pueden estar dentro del penal y fuera de este dirigiendo actividades delictivas.



RANFLA DEL PENAL: Esta se encarga desde asignar a una o más personas actividades o labores de limpieza, alimentación, controlar la cantidad de teléfonos que existen dentro del penal, así mismo nombran a un grupo para desencierro y encierro de los internos.

Son pandilleros designados que aseguran cuántos reos salen (conteo) y que los mismos reclusos que salieron regresen a sus celdas asignadas por la tarde para su respectivo descanso, como medida de apoyo a los custodios También llevan el control de la visita íntima, visitas generales.

Otra de las funciones es la administración interna del dinero dentro de la cárcel. Nombran a internos para el control del movimiento en las calles y el ingreso de ilícitos (teléfonos, accesorios y droga); y controlan las reuniones.



MIRIN O MEETING: Palabra utilizada para identificar las reuniones que realizan los pandilleros brincados o los sujetos que quieren ingresar a la pandilla, donde se dan indicaciones o se habla de alguna problemática de una zona, de un programa o de la ranfla de penal o en libertad. Las reuniones se realizan tanto en centros penales como en las calles.



RANFLA DE LAS CALLES: Un grupo de pandilleros elegido por sus programas o por las ranflas internas para secundar las órdenes lanzadas desde los penales.



CHÚNTARO: Persona que no pertenece a pandillas. Se usa en sentido denigrante.



ASOLIADO: Persona que aparece muerta y que, posteriormente, es encontrada por las autoridades.



CARA DE BARRO, CARA DE HIERRO O CARA DE TABLA: Tiene varios significados, que van desde extorsiones, homicidios o amenazas.



CULTIVADO, SEMBRADO, ABONADO O H1: Una víctima mortal que fue enterrada en un cementerio clandestino.

PATRACA: Patrulla policial o militar



LEVA: Patrulla policial o militar

ANARANJADO: Patrullas del 911



CHAVALA: Pandillero contrario a la MS, ya sea de la pandilla 18 o de cualquier otra

NIÑAS: Palabra denigrante hacia un pandillero rival

LORA O CHICHARRA: Teléfono



JARRA O LLANTA: Vehículo tipo automóvil o motocicleta

LANCHA: Vehículo para transportar drogas o armas



TRASMAYO: Retén policial



FLOTADORES O SALVAVIDAS: Chalecos antibala



CAMISA VERDE O PINTURA VERDE: Marihuana



CAMISA BLANCA O LECHE: Cocaína en polvo

QUESO: Crack en piedra

CORBATA: Abogados o funcionarios públicos



TABO: Penal



BARRACA: Bartolina.

MOVIDA PESETA: Hablar mal de un pandillero, negar la pandilla o hablar con la policía.



CHAQUETA: Hablar mal de alguien (chambre).



PEGADA O ACCIONAR: Atentar contra la vida de una o más personas.

HALE: Ejecutar un homicidio, traslado o venta de droga, traslado de armas o cualquier delito relacionado con el dinero.



PAJARITO O TORO: Carro robado

VUELTO Y TRAIDO: Venganza, es decir devolver la acción que le hacen a un pandillero



PAÍSES: M para México, G para Guatemala y H para Honduras.

TRIBU: Zona, clica o programa.

SUR: O sureños unidos en raza. Es utilizado por todas las pandillas del lado sur de Estados Unidos, afiliados a la Mafia mexicana (una poderosa organización criminal).



PELUCHE: Secuestro

CHANTY O CANTÓN: Casa



APELLIDO O SAY: Nombre de clica a la que pertenece un pandillero

FROM: Pandillero deportado de Estados Unidos que inició en algún grupo de ese país.



LÍNEA VERDE: WhatsApp

BEBE MAYOR: Aplicación BBM

RIELES: Zapatos.

PADRINO: Personas del partido político

DESTROYER: Casa donde viven pandilleros que no tienen vivienda propia

CALETA: Lugar donde ocultan armas, drogas y pandilleros prófugos de la justicia



NARANJA: Aplicación telefónica conocida como sello

LLEVARLO A NADAR: Ahogar a una víctima

PONER LA FOTO: Tiene dos significados, uno como parte de una organización que es ejecutar una acción contra una persona o algún objeto, por ejemplo un bus un negocio, y otro carácter es una acción individual.



MOJAR: Agredir a una o más personas, con cualquier arma, o desempeñar la labor de enterrar a alguien.



DETONAR, EXPLOTAR O CUETIAR: Disparar contra una persona con arma de fuego

FEDERACIÓN: Grupo de WhatsAap y línea de llamada integrada por miembros de la ranfla.